Fit and funny

Mi occupo di fitness a 360 gradi. E’ il mio lavoro per cui assorbe buona parte delle mie giornate e dei miei pensieri. Ma, sapete bene come la penso su questo argomento. Per prima cosa bisogna divertirsi. Se vi costringete a dedicarvi a un’attività sportiva che non vi piace e che vi annoia, se siete bravi e diligenti, la potete praticare per qualche mese ma state pur certi che prima o poi mollerete. Perché la determinazione e la motivazione per andare avanti viene generata esclusivamente dalla passione e dal piacere che si prova a fare quella determinata attività. Quindi primo consiglio: dedicatevi a qualcosa che vi diverta! Qualcosa che vi stampi in faccia un bel sorriso (il vostro) nonostante la fatica e la stanchezza (del vostro lui)!

Una volta che l’avrete trovato, non vi nego che, col passare del tempo, si potrà insinuare lo spettro della noia della routine: ecco perché dovete cercare di collaborare per continuare a rendere il tutto sempre diverso e divertente. Così, dopo avervi parlato in modo serio ed approfondito di allenamenti di coppia da fare col vostro partner, proprio come abbiamo fatto io e Matteo grazie all’app Nike+TrainingClub ed avervi svelato molti dei nostri segreti per rimanere attivi e motivati anche durante l’inverno che sta per sopraggiungere, ora possiamo anche prenderci un po’ alla leggera e svelarvi qualche lato simpatico e paradossale dell’essere una coppia fit!

Penserete che chi si occupa di fitness trascorra le sue giornate in palestra ad allenarsi. Purtroppo non è così ed io trascorro molte più ore davanti al pc tanto da dover programmare con precisione i miei workout altrimenti rischio di saltarli. Molto spesso Matteo mi avvisa che è tempo di togliere i miei occhiali da nerd e infilare le scarpe da ginnastica!

E, una volta arrivati in palestra, vi immaginate che sia lui a fare la maggior parte della fatica. Anche qui vi sbagliate. Sono convinta che noi donne siamo più toste! Io li vedo tutti quei ragazzi muscolosi che alzano tre volte il bilanciere e poi segnano il peso sulla loro tabella e cronometrano il tempo di recupero. Nel frattempo io ho già fatto 20 serie! A parte gli scherzi, noi donne siamo eccezionali ed abbiamo una grande forza fisica e mentale, solo che a volte ce ne dimentichiamo!

E poi vogliamo parlare di quanto ai signori uomini piaccia rimirare i loro muscoli mentre li allenano? Ora mi spiego perché nelle palestre ci siano così tanti specchi! Ok, però lo ammetto forse qualche occhiatina la do pure io per controllare i progressi di addome e glutei!

Proprio per il fatto di essere una coppia fit molto spesso poi ci ritroviamo a dover scattare delle foto mentre siamo in palestra ma non da soli bensì insieme ad altre cento persone che magari sono lì solo per allenarsi e non per assistere ad improbabili tentativi di replicare l’ultimo esercizio di coppia molto scenografico scovato su Pinterest! Ma anche questo fa parte del divertimento!

E, non vi nego, che un altro modo per divertirsi insieme in palestra e rendere più piacevoli i nostri allenamenti è quello di coordinare i nostri outfit. Ma vi immaginate la tragedia se dovessimo scattare la foto fit del secolo e indossassimo due colori che fanno a pugni tra di loro? E qui Nike ci viene decisamente in soccorso: le nuove linee di abbigliamento maschili e femminili sono favolose, per non parlare delle scarpe. Io ho già scritto la letterina a Babbo Natale e l’ho messa sul comodino di Matteo, non si sa mai che gli alleggerisca un po’ di lavoro e ci pensi lui al mio regalo!