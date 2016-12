Lo yoga è una disciplina difficile da conoscere in tutte le sue sfaccettature. Esistono tantissime tipologie molto diverse tra loro, adatte al raggiungimento di diversi obiettivi come ad esempio aumento della flessibilità, aumento della forza, rilassamento, ricerca spirituale, ecc. Tra i vari stili è molto diffuso l’Hatha Yoga, uno stile costituito da sequenze di posizioni (asana) che vengono raggiunte associando a ogni movimento le varie fasi della respirazione. A parole sembra molto rilassante, in realtà spesso si suda e si fatica parecchio.

Gli stili di yoga sono talmente tanti che è facile trovarne almeno uno adatto alle proprie esigenze, tenendo sempre presente che nelle pratiche yoga si possono praticare anche stili diversi. La consapevolezza dei numerosi benefici legati a corpo e mente è ogni giorno fonte di motivazione per tante persone che decidono di iniziare a sperimentare questa nuova disciplina.

Ma come iniziare a fare yoga? Prima di iniziare è giusto fissare il proprio obiettivo per essere motivati e costanti e monitorare i propri progressi. Potreste decidere di iniziare ad esempio per aumentare la flessibilità o per rafforzare i muscoli posturali.

Il modo più semplice per iniziare è frequentare una classe di yoga, ma non sempre si ha la possibilità o magari si vogliono integrare le classi con delle pratiche individuali.

Ecco qualche consiglio per iniziare in autonomia!

Con Youtube è semplicissimo seguire una lezione di yoga comodamente da casa. E’ sufficiente connettere uno smartphone, tablet o smart tv, stendere il tappetino e il gioco è fatto. Esistono tantissimi canali YouTube dedicati allo yoga, che offrono svariati video con durate e dinamiche differenti. I video sono molto utili per eseguire sequenze di posizioni, comprendere come si raggiungono e come passare da una all’altra con la giusta dinamica di respirazione.

Tra i canali più seguiti: lascimmiayoga, fightmasteryoga, kinoyoga, yogawithadriene.

Esistono poi numerose App ben strutturate dedicate allo yoga, con programmi completi spesso suddivisi per livello e durata. Un ottimo esempio è Yoga Studio; si tratta di un’app a pagamento ma è una delle migliori presenti sugli store. Con Yoga Studio è possibile seguire delle vere e proprie lezioni di yoga con video professionali suddivisi per focus, durata e livello. L’app mette a disposizione anche un calendario in cui memorizzare giorno per giorno le classi che vengono seguite, utile per darsi un po’ di continuità.

In alternativa potete scaricare Yoga.com; è una delle app yoga più utilizzate al mondo e offre 289 tra posizioni ed esercizi di respirazione e 37 programmi predefiniti.

Le guide yoga presenti sul web sono tantissime, ma probabilmente la più famosa e apprezzata in assoluto è Let’s start yoga di Jessica Olie, che ha creato anche Let’s start yoga 2.0 per un livello più avanzato.

A seguire poi si trovano le guide di Ellefitactive che si dividono in Get bendy, Get split e Get inverted. Anche Amanda Bisk offre una guida completa con una routine di stretching, spiegazioni, video tutorial di yoga e di stretching.

Le guide sono molto utili per seguire una routine, e per avere una spiegazione dettagliata delle posizioni e i vari step intermedi. Inoltre, non essendo ancora diffusissime a livello globale, non è così impossibile interagire direttamente con i trainer su Instagram, ricevere qualche like o essere ripubblicati.

Le Yoga Challenge sono la soluzione per tutti coloro che cercano motivazione e costanza. Su Instagram c’è sempre una sfida yoga che sta per iniziare!

Come funziona una sfida yoga? E’ semplicissimo! Per un periodo ben definito alcuni utenti, detti host, (generalmente con un focus sullo yoga e un discreto numero di follower) ogni giorno pubblicano una posizione e la spiegazione di come realizzarla. Alle sfide partecipano anche degli sponsor che mettono in palio dei prodotti per i vincitori. La challenge richiede la pubblicazione quotidiana di una foto con la posa del giorno, per tutta la durata della sfida.

Tra gli aspetti positivi, oltre a quello di poter vincere un premio, le yoga challenge creano delle community yoga e danno un gran contributo alla costanza e alla motivazione di ognuno.

Inoltre scattarsi delle foto permette di avere una visione di se stessi oggettiva, cogliere eventuali errori e poter monitorare i progressi giorno per giorno, mese per mese.

Ultimo consiglio: datevi più di una possibilità. Il primo approccio non sempre è positivo! Magari a causa di uno stile sbagliato o un insegnante che non soddisfa le vostre aspettative potreste non essere soddisfatti della vostra pratica, ma non arrendetevi al primo giorno e non fermatevi alla prima impressione!

Namastè

