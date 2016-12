In questo periodo è lecito dimenticare la dieta e godersi pranzi e cene in famiglia. Possiamo però compensare le abbuffate Natalizie con pochi semplici esercizi. Per restare in forma durante le feste, procurati un enorme pneumatico e un martello. Sí, hai capito bene! Aggiungiamo un pizzico di divertimento a questo allenamento.

A cura di Jennifer Twiss López – personal trainer e fitness guru delle star, intervistata da Kimberly Jesika.

STEP 1: Piegamenti

Inizia il tuo allenamento in piedi, con le gambe leggermente divaricate. Appoggia le mani sullo pneumatico, che si troverà in posizione verticale contro ad una parete. Ora esegui dei piegamenti sulle braccia per circa un minuto. Questo esercizio serve per tonificare i muscoli delle braccia, del petto, dell’addome e della schiena.

STEP 2: Squat e flip

Questo tipo di squat è l’ideale per allenare i muscoli delle gambe, delle braccia e della schiena. Con lo pneumatico appoggiato a terra, esegui uno squat profondo e afferra lo pneumatico dall’interno. Quindi sollevalo verso di te, mantenendo le gambe leggermente piegate. Ora stendi e piega le braccia per un minuto, avvicinando a te lo pneumatico e lasciandolo andare.

STEP 3: Usa il martello

Questo esercizio tonifica tutto il corpo poiché coinvolge tutti i muscoli. Impugna un martello con entrambe le mani e sollevalo sopra la testa. Quindi con un profondo squat colpisci lo pneumatico appoggiato a terra. Valuta la tua capacità di reggere il contraccolpo per dosare l’intensità dei colpi. Ripeti per un minuto.

Fatemi sapere se proverete questi divertenti esercizi per restare in forma durante le feste!

A presto, Valeria – Coco et La vie en rose Moda & Beauty