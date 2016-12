Maniglie dell’amore: come eliminarle senza rinunce

Le famose maniglie dell’amore prendono il loro nome da una visione erotica o dal fatto che quando si è felicemente in coppia si tende ad ingrassare? Poco importa.

Importa piuttosto sapere che sono la conseguenza di un accumulo di grasso a livello addominale e che quindi, oltre ad essere antiestetiche, comportano dei rischi a livello di salute.

Il primo passo per eliminare le maniglie dell’amore è una corretta alimentazione che preveda una dieta varia ed equilibrata e che eviti alimenti ricchi di grassi idrogenati.

Il secondo passo è l’attività fisica. Partiamo dal presupposto che il dimagrimento mirato ad una zona non esiste e che quindi non dovrete uccidervi solo di addominali per perdere il grasso in eccesso. Detto ciò l’ideale sarebbe svolgere attività cardio che favoriscano il dimagrimento ed alternarle a sessioni in cui ci si occupa in modo specifico dell’addome, in particolare degli obliqui.

Gli esercizi migliori? Ecco qui i 4 più efficaci per eliminare le maniglie dell’amore.

1) Russian twist: piegate le gambe, alzate la parte superiore in modo da creare una V con le cosce. Effettuate una torsione del busto prima verso destra e poi verso sinistra. Eseguite almeno 20 ripetizioni. Vi consiglio di tenere un peso da 5kg in mano in modo non solo da rendere l’esercizio più efficace, ma anche per bilanciarvi.

2) Crunch obliqui a terra: sdraiate a terra piegate le ginocchia appoggiando i piedi a terra. Appoggiate la gamba sul ginocchio e mettete un braccio dietro la testa. Salite cercando di portare la spalla in direzione del ginocchio opposto. Ripetete 20 volte per lato.

3) Plank laterale: sdraiatevi su un lato del corpo e sollevate il busto appoggiando il gomito e l’avambraccio a terra. Tenete la posizione per 30 secondi prima da un lato poi dall’altro. Ripetete per tre volte.

4) Crunch della bicicletta: sdraiatevi facendo aderire bene i lombari a terra; sollevate le gambe di 90°. Mani dietro la nuca coi gomiti aperti che incrociano le gambe che intanto si muovono simulando la pedalata di una bicicletta. Ripetete per 30 volte.

Qualcosa non vi è chiaro? Seguite i miei tutorial su Instagram e Facebook.