The Grid: bruciamo calorie e tonifichiamo i muscoli

Praticare attività fisica durante tutto l’anno è fondamentale per il benessere e la salute del nostro corpo. Il mondo del fitness, sempre in costante evoluzione, ci offre ogni giorno modi innovativi e originali per allenarsi grazie ai quali restare in forma divertendosi.

Sbarcato da poco più di un anno in Italia, grid è un allenamento grazie al quale, oltre a tonificare e bruciare grassi, riusciamo a riacquisire consapevolezza del nostro corpo.

Tutto si svolge all’interno di una griglia di quattro metri quadrati, riprodotta sul pavimento, dove possiamo effettuare quattro programmi di allenamento diversi sotto l’attenta guida di un personal trainer specializzato. Ogni allenamento nella Grid ha la durata di trenta minuti e permette di bruciare 500 calorie. Con l’allenatore svilupperemo durante gli esercizi sette movimenti base: pull (tirare), push (spingere), squat (accovacciarsi), lunge (affondi), bend (piegare), twist (torsioni) e movie (movimento).

Nello specifico i quattro programmi della Grid sono: Lean, active, strong e fit.

GRID LEAN è un allentamento ad alta intensità. Aiuta a ridurre il grasso corporeo e a tonificare la massa muscolare. Gli esercizi durano 20 secondi ciascuno e si alternano a piccole pause di 10 secondi per cambiare posizione nella griglia.

GRID ACTIVE, invece, è un training specifico per migliorare la flessibilità, la coordinazione e l’equilibrio. Gli esercizi vengono ripetuti in rapida successione e possono variare in base ai vostri livelli di forma fisica e resistenza.

Lo scopo del GRID STRONG è aumentare la massa muscolare. Grazie a questo percorso migliorerete le vostre doti di forza e velocità.

GRID FIT, infine, si basa sull’esecuzione di ripetizioni multiple di trenta secondi con serie di esercizi in progressione.

Grazie alla sua breve durata, the grid, è perfetto per chi ha poco tempo perché riesce a concentrare nei trenta minuti di lavoro esercizi variegati che permettono di raggiungere risultati eccellenti e una forma fisica invidiabile.

A presto

Valentina

