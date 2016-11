Victoria’s Secret Fashion Show 2016: #TrainLikeanAngel

Se la via dell’Inferno è lastricata di buone intenzioni, quella per diventare Angeli è ricoperta di sudore. O almeno funziona così per gli Angeli in terra di Victoria’s Secret, le top dal corpo statuario scelte per rappresentare il brand di lingerie. Scommettiamo che guardando la sfilata-evento del 30 novembre (in onda su CBS il 5 dicembre) la domanda sarà la stessa degli scorsi anni: ma come fanno a essere così? La risposta si può trovare su Instagram all’hashtag #TrainLikeanAngel, cioè allenati come un Angelo.

Dal social scopriamo infatti che la palestra di riferimento è la Dogpound di New York a Tribeca (su Instagram @dogpund) e il personal trainer degli Angeli è il titolare Kirk Myers (su Instagram @kirkmyersfitness). I training "angelici" hanno una carettiristica: sfidare i propri limiti fisici con allenamenti funzionali total body a base di boxe, cardio, yoga e barre aiutandosi anche con corde, bosu ball, pesi, elastici e oulaop. Al di là dei duri workout richiesti in vista della sfilata, ogni Angelo ha il suo allenamento preferito. Ecco da chi dobbiamo copiare che cosa:





























































Adriana Lima e le sorelle Hadid sono fan della boxe e i loro profili Instagram sono gli account di riferimento giusti per vedere movimenti e risultati di questo training. Chi ama allenarsi in coppia deve invece seguire il profilo Instagram creato dalle top Josephine Skriver e Jasmine Tookes, @joja, dove i due Angeli offrono continue ispirazioni per esercizi a due.

Tra gli oggetti utili all’allenamento, Martha Hunt ed Elsa Hosk sono fan della bosu ball, che Kirk Myers ha sfruttato molto per allenare gli Angeli con il “balance workout”, mentre Lily Aldirdge usa di più la sbarra seguendo il training di danza classica di Ballet Beautiful. Focus immancabile per gli Angeli sono infine i glutei, da allenare con affondi e slanci, magari aiutandosi con pesi ed elastici. Guarda gli allenamenti preferiti dagli Angeli nella gallery in alto.

