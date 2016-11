Un inverno a tutto sport e benessere

Le ore di luce sono diminuite, le temperature sono calate e l’atmosfera è diventata più rilassata: ci stiamo per addentrare nella stagione più fredda dell’anno. Anche se è assolutamente piacevole rallentare un po’ i ritmi e assaporare questo periodo, questa non deve diventare una scusa per impigrirsi troppo. Avete bisogno di qualcuno che vi stimoli e vi dia i giusti consigli per rimanere carichi e motivati anche quando preferireste stare sul divano davanti al caminetto che arde a sorseggiare cioccolata calda? Ecco come io e Matteo affrontiamo il nostro inverno in maniera attiva e divertente, senza rinunciare al piacere ed al relax.

ALZARE LA TEMPERATURA CON UN WORKOUT DI COPPIA BY NTC Quando fuori fa freddo cosa c’è di meglio che un bell’allenamento a due per alzare la temperatura? Dopo aver scaricato la nuova versione dell’app Nike+TrainingClub potrete scegliere fra tanti workout di coppia, proprio come abbiamo fatto io e Matteo: sarà un modo divertente e salutare per riscaldarsi insieme! Ci sono esercizi e circuiti specifici per i diversi gruppi muscolari e adatti a tutti i livelli di allenamento.

La redazione di glamour ve ne ha presentati alcuni in questo articolo e vi consiglio di provarli

CUCINARE INSIEME Esiste qualcosa di più confortante, in grado di scaldare anima e corpo di un buon pasto consumato con la persona amata? Assolutamente no. Ancor meglio se lo cucinate insieme, sempre scegliendo ingredienti sani ed equilibrati per poter nutrire il vostro corpo nel modo corretto.

PIANIFICARE UN VIAGGIO Io e Matteo siamo due veri e propri travel junkie. Da brava fitness couple, quando pianifichiamo un viaggio, facciamo sempre anche qualche ricerca sulle attività sportive che offre il Paese che visiteremo o se vi sono palestre famose in cui sarebbe un peccato non prendere parte ad un workout o trainer di successo che ci farebbe piacere conoscere di persona. Quindi nella nostra valigia non manca mai un outfit sportivo per allenarsi quando si presenta l’occasione giusta.

TRAINING ALL’APERTO Fa freddo e l’idea di allenarvi all’aperto non vi esalta ma se scegliete il giusto outfit non solo rimarrete al caldo ma apprezzerete anche un workout diverso dal solito, al contatto con la natura e spezzerete così la solita routine della palestra. Proprio per rispondere a queste esigenze Nike ha creato una nuova linea da donna denominata hyperwarm ed un tessuto, il fleece, utilizzato per l’abbigliamento maschile che consentono di mantenere il calore corporeo costante permettendo comunque alla pelle di respirare e garantendo così il massimo comfort.

ESPLORARE NUOVI CONFINI Con le vacanze natalizie che si avvicinano si può dedicare il tempo libero extra per provare qualche nuova disciplina o lanciarsi in nuove avventure. La nostra attività sportiva preferita dopo la palestra? Direi decisamente il volo!

HAVE FUN, ALWAYS Che sia inverno o estate, divertitevi e fatelo insieme. Ne guadagnerà la vostra salute e la vostra relazione!