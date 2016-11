Come allenarsi a casa: esercizi utili ed efficaci in poco tempo

Come allenarsi a casa? Una serie di idee e di consigli per incastrare al meglio allenamenti, lavoro e faccende domestiche. Un’agenda precompilata per te che, in quei 10 minuti liberi tra bambini e lavoro, vuoi trovare anche il tempo per il tuo benessere.

I bambini sono a scuola, hai sbrigato tutte le faccende domestiche, la tua giornata in ufficio è finita prima del dovuto ed ora te ne stai lì, ferma sul divano. Mentre ti godi quella fetta di torta che avevi nascosto da tutto e da tutti pensi a te, a quei chili accumulati negli ultimi mesi, a quella dieta mai iniziata e a quell’abbonamento in palestra mai fatto per mancanza di tempo.

Alt! Fermi tutti! Posa quella fetta di torta, prendi il cellulare e scarica Runtastic Results (qui ti spiego di cosa si tratta e ti do altri consigli utili). Secondo me è un’applicazione magica, un mix di esercizi che ti farà dimagrire e tonificare in pochissimo tempo. In realtà ne esistono davvero tantissime: da Sporttracker ad Endomondo passando per centinaia di altre applicazioni sportive. Dovete solo trovare quella più adatta a voi!

Ora prendi la tua agenda e fissa in calendario una routine simile alla mia, ecco qui:

Io ho seguito il programma di 12 settimane e su Instagram @alicecerea ti ho mostrato i risultati, settimana per settimana.

Ovviamente allenarsi a casa comporta un maggior impegno, il divano è un valido tentatore! Il mio consiglio è quello allenarti come se fossi in palestra, outfit compreso! Procurati un completino che ti faccia sentire fiera di te (ne trovi di ottimi firmati Myprotein e qui ti do tanti consigli su come vestirsi per allenarsi).

Beh che ne dici? Ora che sai come allenarsi a casa sei pronta a dare il 110%? Non perderti i miei consigli per allenarsi a casa e per qualsiasi dubbio ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea.

