Victoria’s secret fashion show 2016: Adriana Lima si prepara con la boxe

Per Adriana Lima la boxe più che uno sport è una passione. La pratica da quando aveva 19 anni e, come spiega in questa videointervista, cerca di passare il più tempo possibile in palestra. Il 30 novembre calcherà per la sedicesima volta la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata in lingerie più attesa dell’anno che si terrà a Parigi e che sarà trasmessa il 5 dicembre in 190 paesi del mondo.

Manca poco e gli angeli si stanno preparando duramente, condividendo sui social gli scatti dei loro allenamenti con l’hashtag #TrainLikeanAngel. «Non indossiamo molti indumenti, quindi vogliamo apparire al meglio – dice Adriama Lima – io divento ansiosa, tremo, sudo, sbadiglio».

Anche se è una delle veterane, anche per lei indossare le ali d’angelo è sempre come se fosse la prima volta. «Gli attimi peggiori sono quelli in cui ti vesti e aspetti dai 5 ai 10 minuti finché le persone fuori non sono pronte e ci mettiamo in fila. Quello è il momento di massima agitazione, io sbadiglio in continuazione», racconta Adriana Lima.

Trentacinque anni, mamma, modella da 9 milioni di dollari all’anno, Adriana anche a questo Victoria’s Secret Fashion Show sarà inarrivabile. E il merito del suo corpo scolpito va proprio alla boxe. Adriana si allena con il personal trainer Michael Olajide, che ha ideato per lei un workout ad hoc che mixa calci e pugni sul ring con una potente attività cardiovascolare mutuata dal fitness tradizionale.