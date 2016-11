Sport e integratori nel segno delle tre A

Un dieta bilanciata, un costante esercizio fisico e soprattutto il quotidiano ascolto del proprio corpo: lo sportivo attento non può fare a meno di prestare attenzione a cosa mangia e ai risultati sul proprio fisico, allenamento dopo allenamento. Alcune volte può essere importante introdurre degli integratori, non per diventare dei bodybuilder ma per aiutare l’organismo e i muscoli ad affrontare gli sforzi dell’esercizio fisico. Sport e integratori, un connubio che si traduce in un apporto di vitamine, sali minerali e fonti energetiche. Di integratori ne esistono diversi, ma quelli che a noi interessano sono quello “con la tripla A”: vediamoli assieme.

La A contro i crampi muscolari

Si chiama Arginina e ha diverse proprietà: questo integratore è una felice soluzione qualora si soffra di crampi muscolari oppure se si sente dolore alle gambe. L’Arginina è fondamentale per la produzione di proteine, ma come sempre è bene non abusarne e seguire le istruzioni, prima di assimilarla. Consente all’organismo di utilizzare al meglio i principi nutritivi introdotti con l’alimentazione: in questo modo si può trarre il meglio dalla dieta alimentare.

Integratori di profonda idratazione

L’acido ialuronico è noto ai più perché è alla base di cosmetici e creme per il viso: il suo potere idratante è riconosciuto, anche in tema di sport. In questo caso l’acido ialuronico protegge le articolazioni e, funzione di non poco conto, permette di ammortizzare gli stress fisici ai quali gli sportivi possono andare incontro. L’assunzione di acido ialuronico in forma di integratore permette di mantenere idratate le ossa, mantenendole in salute e combattendone così l’invecchiamento.

La terza A per gli sportivi

Se diciamo Aloe Vera pensiamo subito al caldo, all’estate e ai rimedi naturali anti rossore. Non è sbagliato, anzi, ma in questo caso possiamo sfruttare i suoi benefici anche per l’attività sportiva. Lo sportivo che fa uso di Aloe durante il suo allenamento, in modo parsimonioso e consapevole, riesce a sviluppare forza e resistenza, senza dimenticare l’apporto sali minerali che questa sostanza fornisce. Inoltre, questo integratore consente la metabolizzazione dell’acido lattico durante le varie fasi dell’allenamento e permette di diminuire i rischi di infiammazioni.