I segreti delle coppie sportive

“Da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano”, recita una celebre frase. Ed io non potrei essere più d’accordo. Condividere una passione come quella per il fitness non solo fa bene alla salute di ciascuno, ma migliora anche il rapporto di coppia.

Avete bisogno di qualche suggerimento per iniziare questo vostro percorso insieme? Bene, vi svelerò alcuni segreti delle coppie sportive: abitudini ed accorgimenti che io e il mio fidanzato abbiamo già testato e consolidato per voi.

IL VOSTRO NUOVO PERSONAL TRAINER:

Per prima cosa scaricate la nuova versione dell’app Nike + Training Club: troverete tanti workout creati ad hoc dai migliori trainer Nike da fare in coppia per migliorare mobilità, forza e resistenza, anche senza bisogno di andare in palestra. Una bella occasione per sfidarvi e mettervi alla prova. Chi dei due avrà la meglio?

LA SCELTA DELL’OUTFIT:

Ora che sapete cosa fare è tempo di sudare! Ma prima occorre scegliere l’outfit giusto: va bene fare fatica ma un po’ di glamour non guasta… E con la nuova collezione Nike Rose Gold Footwear ho aggiunto un tocco di rosa alla mia scarpa da training preferita.

Se optate per un workout all’aperto nessun problema: il tessuto rivoluzionario brevettato da Nike con inserti in mesh per la nuova linea da donna hyperwarm manterrà un calore corporeo ideale consentendo la traspirazione. Per il vostro lui, invece, il morbido e traspirante fleece gli garantirà massimo comfort e pelle sempre asciutta. (I capi di Nike Training indossati da Melissa e Matteo li trovate nella gallery).

ALIMENTAZIONE:

Terminato il workout è tempo di integrare le energie spese con un pasto nutriente e bilanciato: l’alimentazione per uno sportivo è fondamentale. Io e Matteo su questo punto siamo molto in sintonia. Seguiamo la medesima filosofia alimentare e questo è sicuramente tra i segreti più importanti della nostra forma fisica. Facciamo la spesa insieme leggendo attentamente le etichette dei prodotti e ci dedichiamo alla preparazione dei pasti ponendo grande attenzione a comporre il piatto in modo che siano presenti tutti i macro nutrienti necessari, senza seguire nessuna dieta triste, punitiva e ipocalorica.

FARE SQUADRA:

Dobbiamo metterci alla prova e sfidarci durante il workout ma dobbiamo anche spronarci a vicenda. Così capita che se uno dei due si lascia prendere dalla pigrizia l’altro lo motiva ad alzarsi dal divano o se è arrivato il momento di spegnere il pc e dedicarsi all’allenamento quotidiano, ecco che il partner lo sollecita a terminare il lavoro. Occorre essere una squadra, in palestra e nella vita.

AIUTO RECIPROCO:

Ma lo sapete che quando Matteo mi assiste allo squat io riesco a sollevare carichi più importanti? E la stessa cosa vale per lui. La sola presenza, la consapevolezza che se cado o fallisco c’è lui pronto a sorreggermi e a spronarmi a rialzarmi e cercare di fare meglio è garanzia di un risultato migliore. Aiutarsi a vicenda durante gli allenamenti la trovo una grande espressione di amore anche se non sono coinvolti cioccolatini, rose e cene romantiche ma tanto sudore, passione e dedizione.

Nella gallery l’outfit indossato da Melissa della Nike Rose Gold Footwear Collection e Nike Training Metallic Collection, e quello Nike Training di Matteo.