Fitness di coppia, 5 esercizi per sfidare il vostro lui

Se l’idea di andare in palestra con il vostro lui non vi ha mai allettato, forse perché siete rimaste traumatizzate (come darvi torto!) da quelle coppie che si baciano sulle scale prima di andare nei rispettivi spogliatoi e tra un cambio di macchinario e l’altro, perché, invece, non prendete l’allenamento a due come l’occasione per mettere alla prova il vostro partner?

Andare in palestra non è necessario, potete allenarvi all’aperto oppure a casa, quando l’inverno inoltrato non riuscirà proprio a smuovervi dal salotto. Come? Con la nuova versione dell’app Nike + Training Club che prevede un workout ad hoc da fare in coppia per sviluppare resistenza, potenza e rafforzare la parte inferiore del corpo.























«Allenarsi in due vuol dire motivarsi a vicenda e fare squadra – afferma Sayonara Motta, master trainer di Nike - utile per creare complicità e divertirsi insieme. Ci sono due modi per lavorare: il primo che prevede di essere uno il supporto dell’altro, e il secondo di svolgere gli esercizi in controresistenza».

Nelle prossime settimane la nostra Beauty Reporter Melissa Zino e il suo fidanzato racconteranno day-by-day- il loro allenamento di coppia. E voi, intanto, sfidate il vostro lui con questi 5 esercizi:

PLANK CON SALTO

Lui: in plank per un minuto.

Lei: salta tra le gambe di lui facendo dei saltelli apro-chiudo.

SPLIT JUMP CON ROTAZIONE E LANCIO

Lui: rimane in posizione affondo.

Lei: due affondi saltati e poi passa la palla a lui ruotando il busto e rimanendo in affondo. Tempo: un minuto.

SQUAT SU UNA GAMBA

Uno di fronte all’altro tenendosi per mano e a turno si eseguono degli squat su una gamba per un minuto in totale.

CRUNCH INVERSO CON SPINTA DELLE GAMBE

Un partner sta in piedi per fare da supporto e spinge verso il pavimento le gambe di chi è in posizione sdraiata. Tempo: un minuto.

SQUAT CON SALTO E PALLA

Uno di fronte all’altro si esegue uno squat con salto e si passa la palla al partner che fa a sua volta l’esercizio. Per un minuto.

