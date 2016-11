“Bastano 30 minuti di attività fisica al giorno per tenersi in forma”. Lo abbiamo letto e ce lo siamo sentite dire un’infinità di volte (oltre a essercelo ripetute per autoconvincerci). Ma è vero?

Partiamo dal presupposto che non è possibile definire l’efficacia di un allenamento basandosi solo sul tempo; parametri altrettanto importanti sono l’alimentazione adottata e l’intensità dell’esercizio svolto.

Capiamoci meglio: non si può certo pretendere di dimagrire spaccandosi la schiena per 30 minuti (o più) se una volta a casa svuotiamo il frigorifero, come non si può credere di raggiungere una forma perfetta se il proprio sport ha l’intensità del – pur nobilissimo – tiro con l’arco.

Il segreto è abbinare una corretta alimentazione ad attività fisiche che ci costino la giusta dose di camice sudate. In tal caso sì: 30 minuti possono essere sufficienti.

Si dimagrisce quando la quantità di calorie bruciate durante il corso della giornata è superiore a quella di calorie assunte e, ci si mantiene ‘in forma’, se le due quantità più o meno si equivalgono.

Niente 30 minuti miracolosi quindi, ma 30 minuti efficaci con cognizione di causa.

Sicuramente, una sessione di allenamento che non duri troppo ha più probabilità di essere ripetuta con costanza lungo i giorni, tra un impegno e l’altro. Tra l’altro, allenarci senza esagerare ci lascia energie per svolgere anche altre attività in movimento (andare a ballare, portare a spasso il cane) che bruciano calorie.

Ma quali sono le attività fisiche che in 30 minuti bruciano un numero elevato di calorie? Beh, come già accennato, quelle ad alta intensità!

Spazio quindi ai circuiti di crossfit a tempo, costruiti già ad hoc per bruciare il massimo delle calorie, e alla zumba che non fa star ferme un secondo; estremamente efficaci sono anche le arti marziali come il karate o il kick boxing, senza dimenticare il nuoto, il canottaggio e gli sport di squadra; perfetti, infine, i sempreverdi esercizi come il caro vecchio salto alla corda o la corsa (ottima per scaricare la tensione).