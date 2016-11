Con Madonna il bondage diventa fitness

La nuova tendenza per tenersi in forma è hot. A Roma il 21 novembre ci sarà il lancio mondiale dei nuovi corsi Bondage nelle palestre di Madonna Hard Candy Fitness Colosseo e Hard Candy Fitness Parioli.

L’allenamento erotico si svolge in un’atmosfera da concerto con luci dall’effetto disco e una playlist con brani della Material Girl, dura 60 minuti e si divide in 5 fasi: Warm Up, Play, Submission, Dominance e Master Challenge.

Si parte con un riscaldamento a corpo libero, poi si utilizzano dei tubi di resistenza in lattice con maniglie per allenare gambe, glutei, braccia e core. Nella fase due Submission, il climax della lezione, si utilizzano le bande elastiche per fare esercizi a corpo libero, la terza è quella di decompressione con lavoro su tappetino, addominali e Therabands, bande elastiche a resistenza calibrata per sviluppare i muscoli del core e infine si arriva a un recap finale di tutte le fasi precedenti, con 10 minuti di stretching conclusivo.

È decisamente il momento del bondage, infatti l’anteprima romana nelle palestre di Madonna è concomitante con l’apertura a Milano della mostra fotografica del maestro dell’erotismo giapponese Nabuyoshi Araki. L’esposizione alla Galleria Carla Sozzani in Corso Como 10 si chiama Araki Amore (dal 18 novembre 2016 al 12 febbraio 2017) e includerà alcune iconiche immagini estreme di “Bondages giapponese”, shibari, con nudi femminili che riprendendo una tradizione molto radicata in Giappone.