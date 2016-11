Ebbene sì, correre è ufficialmente lo sport più trendy del 2016. Ormai è diventata quasi una moda e gli adepti del running – sempre più anche tra le donne – si stanno espandendo a macchia d’olio.

Se siete decise a infilarvi le scarpette da tennis, tuttavia, è il momento di ottimizzare l’allenamento. Per evitarvi di macinare chilometri senza schemi come novelle Forrest Gump, con l’aiuto del Personal Trainer Luigi Cordella abbiamo stilato una tabella riassuntiva che focalizza obiettivi, calorie, impegno richiesto e timing. In questo modo, sarà molto più facile ragionare per step nella vostra operazione ‘dimagrimento e tonificazione’.

Il calcolo si basa sulla corporatura di una donna media, dal peso di 50/55 Kg, che corre a una velocità media di 7,3 Km all’ora (una corsa lenta, per intenderci).

“Le parole chiave per ottenere il massimo sono: costanza, gradualità e, ovviamente, uno stile di vita sano”, spiega Cordella. L’ideale, infatti, è iniziare dal livello base per poi aumentare lo sforzo (e il fiato) fino ai livelli più avanzati.

Livello: principiante. Distanza: 3 Km. Timing: circa 23 minuti. Calorie bruciate: 161, l’equivalente di un gelato con due palline. Obiettivo: tonificazione.

Livello: medio. Distanza: 5 Km. Timing: circa 38 minuti. Calorie bruciate: 266, l‘equivalente di una brioche. Obiettivo: tonificazione e rimodellamento.

Livello: medio/avanzato. Distanza: 7 Km. Timing: circa 53 minuti. Calorie bruciate: 371, l’equivalente di un piatto di pasta da 100 grammi. Obiettivo: dimagrimento e rimodellamento.

Livello: avanzato. Distanza: 10 Km. Timing: 1 ora e 15 minuti. Calorie bruciate: 525, l’equivalente di una tavoletta di cioccolato da 100 grammi. Obiettivo: dimagrimento e potenziamento della muscolatura.

Il trucchetto in più: per le più allenate, molto efficace è il percorso a Interval Training, che si basa sull’alternarsi di corsa lenta e veloce per stimolare il metabolismo dei grassi. Come iniziare? “Si parte con 3 o 4 minuti di riscaldamento a corsa lenta, poi un minuto di corsa veloce, poi di nuovo 30 secondi a corsa lenta e così via”. Più vi allenerete, più aumenteranno i minuti totali e diminuirà il grasso corporeo!