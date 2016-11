TRX: l’allenamento per scolpire e rassodare

Sapete dove è nato il TRX? Ideato da un militare americano, Randy Hetrick, appartenente ai Navy Seals, che non avendo a disposizione pesi, ma solo corde per paracadutismo, ha inventato un sistema di allenamento completo.

TRX è un allenamento in sospensione che fa parte del training funzionale. Si effettua attraverso l’utilizzo di cavi, staffe e maniglie, sfruttando il proprio peso corporeo in sospensione dinamica; in questo modo il carico e la tonificazione sono calibrati sul giusto sforzo fisico di cui necessita il fisico di ciascuno.

Come funziona? Il vostro corpo cerca sempre il proprio punto di gravità; ancor di più quando siete sospesi, il corpo tende a cadere verso terra. Il TRX aiuta a migliorare l’ equilibrio e la forza per mantenere le posizioni più a lungo possibile, lavorando soprattutto sulla fascia addominale e lombare, garantendo una buona postura. Ovviamente il lavoro non rimane circoscritto solo a queste fasce muscolari, ma a seconda dell’esercizio lavoreranno tutti i muscoli. Ne trarrà giovamento anche la vostra flessibilità. Fondamentale poi per mantenere le posizioni è la forte concentrazione anche sulla respirazione.

Gli esercizi che si possono svolgere con questi cavi sono svariati, quindi non troverete il tempo di annoiarvi. Inoltre potrete portare con voi i cavi del TRX anche quando non avete a disposizione la palestra, per esempio in vacanza o semplicemente anche per allenarvi in casa. Quindi niente scuse!

Se volete comprarlo si trovano svariate versione valide (anche abbastanza economiche intorno ai 19€). Altrimenti tutte le palestre o quasi sono fornite di una zona appositamente dedicata al trx o addirittura di corsi con istruttori specializzati in questa disciplina.