L’attività fisica, durante i nove mesi di gestazione svolge un ruolo molto importante: praticare sport in gravidanza permette di mantenere un buon tono muscolare e di alleviare i fastidi della schiena che possono arrivare con l’aumento del peso del pancione. Inoltre si ha una maggiore consapevolezza del corpo, che cambia settimana dopo settimana, si riduce lo stress e si riesce anche a dormire meglio. Prima di iscriversi a un corso o di continuare la normale attività fisica però, è bene chiedere il parere al ginecologo di fiducia di valutare la propria situazione: il “fai da te” non va bene. E soprattutto bisogna ricordare due regole d’oro: nei primi tre mesi di gravidanza ogni tipo di attività fisica, anche la più dolce, è controindicata. E non bisogna esagerare: praticare sport due volte a settimana, per chi è già abituata, è più che sufficiente. E per sport in gravidanza si intende tutto ciò che non implica sforzi eccessivi e saltelli vari. Vediamo assieme quali è generalmente meglio praticare.

Nuoto, sirene in libertà

Durante la gestazione, si possono dedicare due o tre ore a settimana al nuoto. L’acqua alleggerisce il peso della pancia, con conseguente sollievo della schiena e delle caviglie. E poi non trascuriamo l’effetto drenante dell’acqua durante l’attività fisica. Si può nuotare a dorso oppure a rana, uno stile poco faticoso che permette di distendere i muscoli del petto e della schiena.

Yoga o Pilates, cosa scegliere?

Chi non ama il contatto con il “mondo” delle piscine può optare per lo yoga, soprattutto nelle versioni meno dinamiche come kundalini yoga, per esempio, che presta più attenzione alla respirazione, aiutando a controllarla anche nei momenti di intensa emozione. Lezione dopo lezione, si riescono a sciogliere le tensioni muscolari del bacino e si entra in contatto con i cambiamenti del fisico: in questo modo si riuscirà ad avere maggiore consapevolezza anche nel momento del parto. Altra ottima scelta è una versione soft del pilates: gli esercizi non aiutano solo a controllare la respirazione ma permettono di allungare e fortificare la muscolatura, soprattutto della schiena. La postura migliora, e si allena l’area pelvica per un aiuto effettivo durante il parto.

Walking, camminare per restare in forma

Tra gli sport in gravidanza il nordic walking inizia ad essere tra i più praticati. Una passeggiata a passo svelto, grazie alla spinta dei bastoncini, apporta molto beneficio. Si lavora sulla muscolatura, si bruciano molte calorie e si riesce a tenere sotto controllo il peso. Inoltre si rinforzano i muscoli delle gambe, dei glutei e della schiena. Questo è uno sport che si può praticare anche dopo la gravidanza, indicato per chi desidera tonificare rapidamente il corpo e per trascorrere del tempo all’aria aperta assieme al bebè.

