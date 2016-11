Se esiste qualcosa di inesorabile, questo è lo scorrere del tempo: i giorni, i mesi e gli anni passano anche per la nostra pelle. Tuttavia, possiamo ricorrere a molteplici scappatoie per imporre un evidente rallentamento al cedimento dei tessuti: oltre a maschere, sieri e creme antiage, un ruolo importantissimo lo svolge la ginnastica facciale. Quante di voi la praticano abitualmente? Per tonificare i tessuti del corpo facciamo attività sportiva o andiamo in palestra… Insomma, facciamo esercizio! Non pensate che dovremmo fare lo stesso anche per il viso?

Ecco un programmino di ginnastica facciale che, se svolto ogni giorno, vi darà risultati inaspettati:

Ginnastica per gli occhi. Contro le temutissime zampe di gallina, sbattete velocemente le palpebre prima di un occhio e poi dell’ altro per una ventina di volte. Per mantenere il vostro sguardo fresco, invece, prendete l’abitudine di ruotare quotidianamente le vostre pupille in senso orario e antiorario per una quindicina di volte.

Ginnastica per le guance. Per contrastare la comparsa delle classiche rughette sulle guance, spalancate la bocca e richiudetela lentamente per una decina di volte. In alternativa, fate forza con le guance verso l’alto e fate pressione in senso inverso col vostro dito indice: tenete la posizione qualche secondo e anche in questo caso ripetete per una decina di volte.

Ginnastica per le labbra. Per rallentare la comparsa delle famigerate rughe della marionetta ai lati della bocca, mimate un bacio con le labbra, proprio come se doveste fare la duck face che spopolava qualche anno fa nei selfie. Ripetete una decina di volte, prestando attenzione a… non essere osservate!

Ginnastica per la fronte. La fronte è il bacino per eccellenza delle rughe d’espressione. Per scongiurarne la comparsa, cercate di ‘tirarla’ il più possibile, mimando con le sopracciglia l’espressione di quando siete arrabbiate: rimanete così per qualche secondo, poi alzatele spalancando gli occhi più che potete. Questo esercizio vi tornerà utile anche per le palpebre: ripetetelo dieci volte.

Ginnastica per il collo. Il collo ha un tessuto particolarmente cedevole, il che lo rende una delle primi ‘caduti’ della giovinezza. Per mantenerlo tonico – soprattutto a livello mandibolare – spingete gli angoli della bocca verso il basso fino a che sentite tirare per bene e rimanete con quest’espressione triste per cinque secondi. Ripetete anche in questo caso una decina di volte.

Un segreto per potenziare al massimo l’effetto della ginnastica antiage su viso e collo è integrare l’esercizio applicando sulla pelle un trattamento specifico contro l’invecchiamento cutaneo. Tre o quattro gocce di Defence Elixage Huile Serum F3, l’innovativo olio rigenerante di BioNike, offriranno il vantaggio di una triplice azione antietà. Massaggiato con cura sulla pelle, prima di procedere con il vostro programma quotidiano di face fitness, questo inedito trattamento studiato dai laboratori BioNike – concentrato in GGP (uno speciale attivo che ritarda l’invecchiamento cellulare) e ricco di polifenoli vegetali – ripara, ridensifica e rinnova la pelle grazie a una formula esclusiva, in grado di attivare i meccanismi dinamici della giovinezza cellulare, rigenerare le strutture di sostegno dei tessuti e contrastare la perdita di densità.