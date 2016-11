Allenamento “Hiit”: a casa o in palestra

L’allenamento Hiit sta spopolando mentre tu stai cercando un metodo rapido per dimagrire?

Ecco che le due cose combaciano! Cosa aspetti a iniziarlo? Forse non sai ancora di cosa si tratta….ma niente paura è tutto scritto in questo post.

Innanzitutto il termine Hiit è l’abbreviazione di High Intensity Interval Training, ossia consiste in un workout intenso fatto seguendo determinate fasi e esercizi.

Dunque, è un modo per dimagrire mentre si bruciano i grassi, si aumenta il metabolismo, si digerisce meglio, si rassoda e si tonifica il corpo. Niente male vero?!

Non è detto che si debba fare solo in palestra ma si può eseguire anche a casa, l’unica differenza è che nella prima struttura non si hanno gli strumenti di cardio necessari.

La prima fase consta del riscaldamento che deve durare quattro minuti in quattro diversi esercizi ovviamente da un minuto ciascuno. La seconda invece,è la più importante ed intensa e sarebbe quella anaerobica di 1-2 minuti che aiuta a bruciare i carboidrati. Infine la terza fase che non va mai saltata è quella dello stretching che contribuisce a far distendere i muscoli.

Se volete utilizzare determinati strumenti durante la ”fase intensa”, potete usare la cyclette, correre sul tapis roulant ed usufruire del macchinario per lo step.

E’ consigliato fare questo allenamento hiit con delle sessioni di 30 minuti cadauna ogni 2 giorni per ottenere buoni risultati.