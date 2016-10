Un fisico perfetto con la mountain bike

Una pratica sportiva regolare o ancora meglio quotidiana è fondamentale per tenersi in forma e in salute. Tra i moltissimi sport, uno dei più accessibili e completi è il mountain biking. Andare in bicicletta, infatti, è per molti un momento di svago e di relax all’aria aperta, combinato ad una buona dose di esercizio fisico. Un mix davvero perfetto!

Il mountain biking o MTB è molto più versatile rispetto al classico ciclismo su pista, perché con una mountain bike si possono battere percorsi fuoristrada (e affrontare terreni montuosi e rocciosi), tanto quanto le zone asfaltate, dipende un po’ dal livello di intraprendenza di ognuno.

Per quale motivo avvicinarsi a questo sport? Semplice! La mountain bike ha il vantaggio di presentare pochissime controindicazioni mediche, motivo per il quale è uno sport praticato in egual misura da uomini e donne di tutte le età, ma soprattutto è un alleato efficace per rimettersi in forma in tempi rapidi e per mantenere la propria linea.

Fare MTB sollecita tutti i gruppi muscolari, gambe in primis, ma anche gli addominali, i pettorali e le braccia, inoltre permette di contrastare le malattie e di prevenire l’obesità. Per aver effetti visibili l’ideale sarebbe riuscire a pedalare per 40 minuti, almeno 3 volte alla settimana.

Un altro beneficio è quello psicologico, infatti praticare questa attività fa rilassare e ha un impatto positivo sull’umore, perché si sta all’aria aperta e si scarica lo stress accumulato, inoltre è uno sport che può essere praticato in gruppo, quindi quale modo migliore, se non questo, per stare con gli amici e curare il nostro benessere?

Anche per la mountain bike esistono diverse varianti, dal cross country, alle discipline più adrenaliniche come il downhill e il trial. Da grande sportiva quale sono, non ho perso l’occasione di provare il trial bike e ho testato personalmente i benefici di questa attività in Val di Sole e durante la finale mondiale del campionato di MTB lo scorso settembre. Essendo il trial bike una disciplina che consiste nel compiere un percorso su terreni scoscesi, senza mai appoggiare a terra i piedi, il lavoro di braccia e gambe è stato davvero notevole, quindi lo reputo ancora più completo della MTB tradizionale.

Vi consiglio la Val di Sole perché, oltre ad essere molto suggestiva, offre itinerari adatti a tutti: chi è fisicamente allenato può provare i percorsi di trial, altrimenti ci sono lunghe piste ciclabili ideali per le famiglie o per chi vuole percorrere l’itinerario con tutta tranquillità.

Il mountain biking è uno sport davvero completo e perfetto tanto per gli amanti dell’avventura, quanto per chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora di relax senza rinunciare alla propria salute!

In sella alla bici e buona pedalata!