Difficile pensare a due discipline che siano più distanti di pilates e boxe… Ancor più complicata sembrerebbe l’idea di fonderle in un’unica, intensiva, sessione di workout, magari a ritmo di musica. Questo è ciò che ha fatto la scandinava Viveca Jensen quando, due anni fa, unendo le sue passioni, ha ideato il piloxing.

Il piloxing è un nuovo modo di fare fitness che, in breve tempo, ha conquistato l’attenzione delle Wellness Convention di tutto il mondo e di un incredibile numero di seguaci.

Un insolito, ma azzeccatissimo compromesso tra l’armonia e la ricerca della flessibilità proprie del pilates e l’azione della boxe, il tutto condito da movimenti di danza a ritmo.

Il mantra di chi lo pratica: ‘Elegante, sexy e potente’, è una chiarissima dichiarazione d’intenti che non può lasciare spazio a fraintendimenti. Chi si affaccia a questo mondo deve essere pronta a faticare.

Il successo di questa bizzarra combinazione è già enorme negli Stati Uniti (alcuni lo definiscono l’erede della zumba) e può vantare tra i suoi seguaci celebrities come Hilary Duff, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens e Kirsten Dunst.

Ciò che caratterizza questa disciplina è la possibilità di far lavorare ogni parte del proprio corpo. In un’unica lezione si andranno quindi a tonificare glutei, addome, cosce, fianchi e braccia, con squat, esercizi di leg lifts e colpi di boxe.

Mentre ci si allena, inoltre, si indossano dei guantoni da 0.2kg che aiutano ulteriormente a definire le braccia. Il piloxing, inoltre, fa bruciare tantissime calorie, per cui, letteralmente, è ‘tutto grasso che cola’. Un’ottima scelta per i vostri obiettivi di dimagrimento e tonificazione.

Incremento di forza, resistenza ed equilibrio sono solo un altro assaggio dei benefici che il piloxing regala a chi lo pratica, benefici che comprendono anche il rafforzamento dei muscoli cardiaci, grazie al ritmo elevato delle sessioni di workout. L’intensità regolabile in base alle possibilità fisiche della persona, inoltre, lo rende adatto e praticabile da ogni fascia d’età. Non avete scuse!