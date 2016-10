Esercizi per rassodare il lato B

Sognate un fondoschiena alto e sodo? Se Madre Natura non vi ha provviste del ‘plus’ in questione, sappiate che l’esercizio fisico può contribuire molto efficacemente alla causa. L’importante è sapere come allenarsi e, soprattutto, sollecitare i muscoli giusti. Infatti, quando si parla di glutei, s’intende in realtà un gruppo di ben tre muscoli: grande gluteo, medio gluteo e piccolo gluteo.

Per rassodare e sollevare il lato B, bisogna lavorare soprattutto sul grande gluteo – il muscolo più potente del nostro corpo – con l’aiuto di carichi piuttosto importanti. Essendo più pesanti, ovviamente, il numero di ripetizioni da effettuare sarà minore rispetto alla norma.

Paolo Kellermann, Personal Trainer di GetFit in Via Ravizza a Milano, ci consiglia un programma ad hoc. “I migliori esercizi per glutei sodi sono gli squat, gli affondi e gli step up. Il mio suggerimento? Avvicinatevi ai tre esercizi a corpo libero e solo successivamente, dopo aver fissato i corretti schemi motori, inserite carichi e/o eventuali varianti di difficoltà”.

Ecco lo schema degli esercizi, da ripetere in tre serie da 10:

SQUAT

In posizione eretta, con i piedi leggermente aperti verso l’esterno, e in appoggio sulla larghezza delle spalle, piegatevi come se voleste sedervi finché le ginocchia non arriveranno sotto la linea delle anche. Attenzione a mantenere le curve funzionali della colonna vertebrale e assicuratevi che testa e ginocchia non superino sul piano frontale la punta dei piedi.

AFFONDI

Sempre in posizione eretta, con i piedi vicini, fate un passo indietro e fissate la posizione (un piede in avanti completamente in appoggio e un piede dietro in appoggio sull’avampiede). Mantenendo questa posizione, piegatevi come se doveste inginocchiarvi per poi tornare nella posizione di partenza. Assicuratevi che la colonna mantenga le curve funzionali e che anche le spalle si mantengano allineate e che il ginocchio davanti in flessione non superi sul piano frontale la punta del piede.

STEP UP

Con un piede in appoggio su un gradino e uno a terra in avampiede, facendo forza sulla gamba in avanti salite fino ad appoggiare entrambi i piedi fino a raggiungere la completa stazione eretta. Controllando la discesa, riappoggiate a terra la gamba dietro sempre in avampiede e preparatevi per la ripetizione successiva. Per questo esercizio, i parametri da rispettare sono gli stessi degli affondi.