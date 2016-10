Quante volte ci siamo dette che se avessimo tempo (e voglia) di andare in palestra anche noi saremmo toniche e super in forma? Beh, la notizia è che per dimagrire, rafforzarsi e bruciare grassi non sono necessari pesi e macchine, servono ‘solo’ autodisciplina, forza di volontà e… il nostro peso corporeo!

Il Bodyweight Training è l’allenamento che utilizza come carico di peso, appunto, il corpo della persona stessa: ma non pensiate che sia una passeggiata. Gli esercizi sono faticosi (flessioni sulle braccia, squat, trazioni alla sbarra, crunch) e hanno molteplici variabili che gradualmente renderanno il vostro workout ancora più intenso: provate a fare un pistol – squat su una sola gamba – senza un’adeguata preparazione, e poi ci direte come (non) sentirete le gambe!

Questo genere di workout è adatto a tutti? Certamente, basta variare l’intensità della seduta in base alle proprie possibilità fisiche. L’assenza di sovraccarico permette, inoltre, di allenarsi più spesso e di ridurre ai minimi termini il rischio di infortunio, ma, come consiglia Paolo Kellerman, Personal Trainer GetFit di Via Ravizza a Milano, «Bisogna rivolgersi a professionisti del settore per ricevere delle linee guida, affinché le sessioni di allenamento siano sicure ed eseguite al meglio». Inconvenienti e infortuni, scegliendo la strada del ‘fai da te’, possono sempre essere dietro l’angolo.

Paolo Kellerman ci spiega anche perché il Bodyweight Training è utile per chi vuole dimagrire: «Durante le sessioni di allenamento viene allenata sia la componente aerobica che quella muscolare e l’aumento della massa magra ha un importante effetto dimagrante. Inoltre, poiché migliora e rafforza la funzionalità cardiaca, questo genere di workout permette di ridurre considerevolmente i tempi di recupero tra gli esercizi».

Last but not least, la comodità. «Un altro importante vantaggio è quello di poter svolgere la vostra routine di allenamento ovunque, a casa o al parco in forma di circuito. L’importante è eseguire gli esercizi con la giusta tecnica e senza sfidare eccessivamente la flessibilità e la mobilità del nostro corpo». Ergo, bisogna essere ben consapevoli dei propri limiti! Pronte a cominciare?