Io, Adriana e Gigi abbiamo scelto la boxe!

Da Adriana Lima a Gigi Hadid, ecco perché le top model scelgono la boxe.

Ci tengo a sottolineare che il titolo scelto per questo articolo è volutamente provocatorio, ed è stato pensato non per presunzione o perché io abbia una così alta considerazione di me da paragonarmi a top model di quel calibro…anzi proprio per il motivo opposto, ovvero per far arrivare il messaggio che si tratta di uno sport alla portata di tutti.

Oggi ho deciso di parlarvi di uno sport che amo particolarmente spiegando perché, a mio parere, viene praticato da alcune delle modelle più amate (e pagate) al mondo.

Si tratta di un allenamento completo che permette di scaricare la tensione fisica e mentale accumulata durante il giorno/ la settimana.

L’ efficacia del lavoro aerobico si combina al lavoro anaerobico che tradotto significa bruciare non solo gli zuccheri ma anche i cosiddetti “grassi di deposito” e di aumentare la massa muscolare.

Durante la fase di riscaldamento si svolge un lavoro a bassa intensità, solitamente tocca correre e/o lavorare con la corda… ( dimenticate il ritmo con cui si saltava allegramente al parco, non è esattamente quello).

Si fatica e anche tanto già nella prima fase di allenamento… ma il peggio arriva con i circuiti, il lavoro al sacco, il lavoro a coppie e sparring partner.

Lo sforzo che richiedono le attività è intenso ed è condensato in svariate ripetizioni di breve durata intervallate da pause che permettono il “recupero”.

Quando mi dissero che l’allenamento avrebbe “fatto aumentare la massa muscolare” la mia reazione è stata: ” Ok, allora non fa per me… io voglio “solo” dimagrire e tonificare! “

Molte di voi penseranno “beata ignoranza” leggendo quell’ affermazione mentre altre magari si identificheranno in me ed è per questo che vi ripeto ciò che mi dissero .. “Il muscolo è l’ organo che permette di bruciare più calorie quindi sviluppare massa muscolare ti farà bruciare più calorie”.

Alle parole “bruciare calorie” il mio cervello ha smesso di ragionare razionalmente e prima di iniziare la prova di boxe avevo già un’ iscrizione semestrale in una palestra di pugilato, dove per di più non conoscevo nessuno!

Mai scelta fu più azzeccata mi viene da confessare ripensandoci.

Ma ora veniamo al dunque.. se vi state ancora chiedendo perché alcune top model scelgono il pugilato per mantenere la forma mi sento di rispondervi così: seppur molto pesante stiamo parlando di un allenamento che permette di bruciare dalle 800 kcal in su in circa 1 ora e mezza di lavoro, permette di perdere peso (quando scrivo perdere peso intendo che abbinando all’ allenamento una dieta è possibile tornare in forma e potenziare la muscolatura) ergo muscolatura delle braccia super tonica, pancia piatta e gambe perfette… insomma “ve pare poco?! “

Junk food e scorpacciate di dolci dopo un allenamento di questo tipo sono ancora più allettanti, ma vanificherebbero tutto lo sforzo fatto.. ne vale la pena? Io mi son risposta di no.