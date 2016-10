Cellulite: quali attività sportive combattono la buccia d’arancia

Sicuramente la sedentarietà e l’alimentazione scorretta sono fattori che peggiorano la situazione della vostra cellulite. Per questo vorrei parlarvi delle attività fisiche che possono migliorare la circolazione e il tono muscolare e di tutte le altre che invece possono per assurdo peggiorarle.

Non tutti i tipi di attività sono adatti se soffrite in modo particolare di questo inestetismo.

Allenamenti molto intensi, senza interruzioni, per esempio, vi fanno accumulare acido lattico, nemico numero uno della cellulite.

Perfetto il circuit training che alterna esercizi per la parte inferiore del corpo a quelli per la parte superiore. Provatene qualcuno sulla mia guida (www.cassyfed.com)

Esercizi aerobici che mantengono la frequenza cardiaca bassa (130 battiti al minuto) possono aiutare se ripetuti con costanza per 30-40 minuti almeno tre volte alla settimana. Mai stare sotto i 20 minuti perché non si arriverebbe a bruciare i grassi.

Bicicletta e corsa invece, a differenza delle credenze comuni, non sono gli sport giusti. Perché? La bici per la posizione sul sellino protratta a lungo (di solito più di un’ora) che comprime i vasi sanguigni e linfatici; la corsa per gli impatti continui col terreno che generano microlesioni ai vasi. Se amate girovagare per la città con la vostra city bike senza svolgere attività intense, continuate pure a farlo. Qui sto parlando di allenamenti strong in stile spinning. Se amate correre invece provate a camminare: al parco, per andare a lavoro, per portare fuori il cane.

L’acqua gym è una buona attività aerobica, meno faticosa con ritmi meno intensi perché in acqua la resistenza si raddoppia. L’acqua inoltre massaggia in modo benefico i cuscinetti, favorendo il fisiologico drenaggio dei liquidi, ed evita l’impatto col terreno. Perfetto anche il nuoto.

Non dimenticate di fare stretching prima e dopo ogni sport. Toccasana per la cellulite: lo yoga.

Ricordate: attività intense e protratte a lungo nel tempo servono a dimagrire e tonificare, ma non a drenare; attività a bassa intensità invece sono perfette per la circolazione, ma non per il tono muscolare.