L’iscrizione in palestra c’è, la voglia di andare pure, che aspetti? Alt! Fermi tutti! Sei sicura di aver preparato la borsa per la palestra nel modo giusto? Sembra semplice ma i must have per un allenamento perfetto sono moltissimi e dimenticare qualcosa a casa può essere fatale! Riesci ad immaginare un allenamento cardio senza acqua? O una doccia senza accappatoio?

Ecco perché oggi ti consiglio cosa portare in palestra. Salva e conserva questa lista, ti sarà molto utile!

Borsone per la palestra: beh direi che questo è un must (dove metteresti tutto?). Comprane uno da portare a spalla, possibilmente nero (durerà di più e non si sporcherà). Scegline uno impermeabile e munito di tasche interne per suddividere al meglio i capi e gli accessori. Presso gli store Decathlon ne trovi di fantastici firmati Nike e Adidas sotto i 30€.

Deodorante: prima dell’allenamento abusane, i tuoi vicini di corsa ringrazieranno! Scegline uno con un packaging in plastica, Borotalco o Neutro Roberts sono ottimi.

Scarpe: le scarpe di ricambio sono fondamentali (pena l’espulsione dalla palestra). Sceglile comode e super leggere (ti consiglio quelle per il running, in palestra sono ottime!). I modelli Adidas per me sono i migliori, ma esistono anche brand meno conosciuti ad un prezzo minore. Dai un’occhiata su Jd Sports e scegli quelle giuste per te (ricordi la mia esperienza shopping sportiva nello store più grande d’Italia e d’Europa?)

Salvietta: fondamentale per asciugare il sudore durante l’allenamento.

Integratori e acqua: non dimenticare l’acqua per reintegrare i liquidi durante l’allenamento. Se soffri di cali di energia mixa Tricarb di Myprotein alla tua acqua.

Shampoo, balsamo & co: lo so e lo sai, per avere dei capelli perfetti bisogna prendersene cura ma…diamine sei in palestra! Portare mille prodotti è impensabile! Riduci il tutto ad un buon doccia schiuma capelli + corpo e opta per un buon balsamo.

Pettine e spazzola: anche qui la parola chiave è ridurre! Opta per le tangle teezer, sono ottime con i capelli bagnati e con i capelli asciutti e anche durante la piega!

Direi che ci siamo, ora che hai la lista completa e sai cosa portare in palestra non ti resta che allenarti! Non perderti la sezione fitness per scoprire tutto: dalla dieta al make up di una vera sportiva!

Ti aspetto sulla mia pagina facebook alice cerea con tantissimi consigli utili, alla prossima!