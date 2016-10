Calisthenics: la nuova moda dopo il Crossfit

Come nel mondo fashion, anche nel mondo fitness ci sono delle mode. Dopo gli ultimi anni a sentir parlare di Crossfit, volete sapere qual è la nuova tendenza?

Il Calisthenics. Ma che cos’è? E dove si pratica?

La parola Calisthenics deriva dal greco Kalos, che significa bello, e Sthenos, forte.

E’ un allenamento a corpo libero di tipo funzionale, aerobico e anaerobico. I risultati? Non un fisico eccessivo, ma una muscolatura nervosa, scattante e ben definita.

Wood nel 1938 definisce quest’attività come “un vero sistema di esercizi fisici eseguiti principalmente senza attrezzi e destinato a compensare gli effetti deprimenti che la vita moderna provoca sull’organismo”. E’ probabilmente una delle prime forme di sollecitazione corporea e per questo non è facile darne una definizione storica precisa.

Il Calisthenics è legato alla ginnastica artistica con cui condivide moltissimi esercizi, ma può essere praticato non solo in palestre attrezzate, ma anche in casa, al parco, in spiaggia, tanto da essere definito uno street workout. È un’attività rivolta ad un pubblico più ampio rispetto alla ginnastica artistica, in quanto i movimenti sono più semplici e ripetibili senza la necessità di attrezzature particolari.

Come tipo di allenamento prevede una sbarra e due sostegni o due parallele, fondamentali per svolgere quasi tutti gli esercizi. Prima di iniziare però, è indispensabile prepararsi fisicamente attraverso push up e tutte le varianti possibili e attraverso posizioni in isometria e tenute (es. plank). Ne trarranno grandi vantaggi braccia, schiena e addominali, ma in parte anche gambe e glutei. La base di molti esercizi parte dalle trazioni, quindi è importante concentrarsi su questo tipo di movimento.

Le calorie bruciate durante un’ora di Calisthenics si aggirano intorno alle 400-600; per chi voglia dimagrire è quindi una buona attività che consente di bruciare massa grassa. Gli obiettivi fisici che si raggiungono esercitandosi almeno due o tre ore alla settimana sono svariati: costruzione della massa muscolare, tonificazione, aumento della forza, definizione muscolare, maggiore mobilità e migliore postura.

È indispensabile inoltre un’ottima mobilità articolare per svolgere un allenamento calistenico; infatti la preparazione prevede stretching ad un livello molto intenso ed esercizi di mobilità.

Provate per credere: vi affascineranno alcune posizioni decisamente armoniose e da certe prospettive inusuali vi sembrerà quasi di volare

