DeejayTen: la gioia di correre è la vittoria più grande

Piazza Duomo, Milano, ore 10.00 di una domenica mattina di ottobre, la musica si alza fino ad esplodere in un boato di 30.000 mila persone, è iniziata la DeejayTen.

Faceva freddo domenica (9 ottobre), quando sono uscita di casa con i miei pantaloncini e la t-shirt azzurra della corsa, il cielo era grigio e la voglia di ritornare sotto le coperte era fortissima. Poi il mio Pacer Nike mi ha presa per mano e mi ha portata alla partenza.

Non avevo mai amato correre in gruppo, sono di quel genere che ama correre in solitaria, con i miei pensieri e la mia musica, ma sopratutto non avevo mai fatto una gara di corsa da 10km. Ero sicura che non c’è l’avrei fatta a correrli tutti senza fermarmi, ma avevo accettato la sfida, con me stessa prima di tutto.

Ormai non c’è più tempo per pensare, la DeejayTen è iniziata. Le gambe iniziano a correre e il cuore a battere forte, a ritmo di musica, in una città che sembra incantata e invasa da un fiume azzurro che scorre per le vie del centro. Passo dopo passo chilometro dopo chilometro, ti rendi conto di correre per la pura gioia di correre.

Condividi la strada con altre migliaia di persone che non conosci e che non hai mai visto, ma che ti sorreggono e ti incoraggiano, che ti spingono metaforicamente verso il chilometro successivo. Corrono con te e non contro di te, qui non ci sono sono ori, argenti o bronzi e tutti sono vincitori, perché la vera e unica vittoria sta nella gioia del correre e nel condividere emozioni. Ognuno ha un proprio obiettivo, una propria vittoria nella vittoria e la mia è stata quella di arrivare al traguardo, senza mai fermarmi, con il sorriso.

Ho avuto anche io, come tutti, la mia medaglia ed ora è qui, appoggiata sulla scrivania accanto a me, per ricordarmi che esistono sfide possibili, che si possono superare i propri limiti e per ricordarmi di non arrendermi mai, ma di affrontare ogni sfida con il sorriso.

