Saltare la corda: l’allenamento che ti fa bella

Saltare la corda è un allenamento prevalentemente aerobico, come possono essere la corsa, la bicicletta, lo step, ecc. A differenza delle altre discipline può regalarci un corpo tonico in minore tempo e in modo più efficace e completo. Perché? L’intensità dello sforzo fisico e le calorie bruciate (specialmente i grassi) sono maggiori in minore tempo.

Saltare la corda è un vero e proprio Hit, ossia Interval Training, in cui si alternato pochi minuti o secondi di attività ad altri di riposo. È una sorta il Tabata, metodo di cui vi ho parlato in un altro articolo, ritenuto il sistema brucia grassi più efficace che ci sia, in quanto il suo effetto è prolungato anche nelle 24 ore successive al workout. Perfetto anche per muovere i tessuti e quindi combattere la tanto odiata cellulite.

Quanto tempo occorre? Dieci minuti al giorno sono sufficienti; non abbattetevi se all’inizio riuscite ad allenarvi solo qualche minuto. Come tutti gli esercizi bisogna abituare il proprio corpo al movimento e nel giro di pochi giorni potrete aumentare i minuti.

Questa attività aiuta inoltre a migliorare la coordinazione. Se proprio non riuscite a saltare (vi assicuro che in molti non sono in grado) c’è un trucchetto per imparare a farlo: iniziate a saltellare prima su un solo piede e poi solo sull’altro. Provate poi a tenere la corda in una mano sola facendola girare accanto a voi e saltellando; questo vi consentirà di migliorare le vostre abilità motorie e di coordinazione.

Chi può svolgere questa attività? Purtroppo non è adatto a chi soffre di patologie cardio-respiratorie o cardio-vascolari, a chi abbia problemi articolari, soffra di ernia o abbia traumi di qualsiasi genere alla schiena. Per il resto tutti, dal bambino al più anziano, possono saltare la corda; potete farlo ovunque abbiate uno spazio minimo. La corda più chip? 2,99€ da Decathlon. Potete saltare davanti alla vostra serie tv preferita per pensare meno alla fatica. Ricordatevi però di non saltare mai scalzi, ma sempre con delle scarpe ammortizzanti.

I distretti muscolari coinvolti non sono solo quelli della parte inferiore come potreste pensare (gluetei, quadricipiti, polpacci), ma anche quelli della parte superiore, dall’addome alla schiena. Per tutti quelli che sono preoccupati della crescita muscolare eccessiva della gambe, la corda è ok, non temete!

