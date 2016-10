Mantenersi in forma quando si viaggia con 5 esercizi

È importante dedicarsi al mantenersi in forma indipendentemente da dove ci si trova. Reduce dal giro di fashion week tra New York, Milano e Parigi posso ricordare con

molto piacere (e sinceramente anche con tantissima utilità) la palestra del Conrad nella grande mela. La zona fitness in questo splendido hotel nel cuore di Lower Manhattan è aperta 24 ore su 24…cosa chiedere di più?

Ritagliarsi un momento per sentirsi in forma non sarà mai stato così facile…

Avete voglia di scaricare tensione accumulata? Una bella corsetta di dieci minuti sul tapis roulant vi aiuterà ed allo stesso tempo anche il vostro tono muscolare ne gioverà.

Dopo la corsetta è il momento di un circuito veloce ed utile. Cinque esercizi in grado di tonificare tutte le grandi aree muscolari del nostro organismo e, se eseguiti con un ritmo abbastanza elevato, di migliorare anche il nostro apparato cardiorespiratorio.

JUMPING JACK: conosciuto anche come Star Jump, il Jumping Kack è noto, come avrete visto in diversi film, per il suo utilizzo negli allenamenti in Usa, in quanto riesce a migliorare la resistenza fisica e aerobica lavorando in uno spazio ristretto. E’ un esercizio a corpo libero molto semplice: dalla posizione eretta con piedi uniti e braccia distese lungo il corpo, saltate divaricando le gambe e, contemporaneamente, portando le braccia in fuori. Ritornate, quindi alla posizione di partenza con un altro balzo. Per iniziare, eseguite 25 saltelli.

CRUNCH: si parte dalla posizione supina con ginocchia piegate e piedi appoggiati sul pavimento, in modo da non sovraccaricare la zona lombare. Le mani possono essere tenute lungo i fianchi, l’ubicazione meno impegnativa, oppure incrociate sul petto, ai lati della testa all’altezza delle tempie, o dietro la nuca a gomiti estesi. Quest’ultima è la posizione più difficoltosa. Quindi, distesi sulla schiena con capo a terra, alzate di circa 30° la parte alta della schiena, senza incurvare la colonna. La distanza tra mento e sterno deve rimanere quanto più possibile costante. Eseguite 20 volte.

SQUAT: si tratta di piegamenti sulle gambe che, eseguiti correttamente, sono un esercizio particolarmente efficace per tonificare la muscolatura delle cosce e della parte inferiore della gamba. Dovete procedere come se vi voleste sedere su uno sgabello. Se questa posizione inizialmente vi pare troppo impegnativa, appoggiatevi a una parete. Il bacino si sposta ulteriormente indietro e si piega la schiena in avanti quel tanto che ci consente di assumere una posizione stabile. Le ginocchia non devono superare la punta dei piedi. Anche nella risalita la schiena deve rimanere assolutamente diritta, con i muscoli lombari e addominali ben contratti, a stabilizzare la colonna e le ginocchia devono continuare a spingere verso l’esterno, per non sollecitare troppo l’articolazione. Eseguite 10 ripetizioni.

PUSH-UP: con un solo movimento riusciamo a tonificare tutto il distretto superiore del corpo. Proni, distesi sul pavimento, con i piedi puntati a terra, partite dalla posizione con le ginocchia appoggiate al suolo, sostenendovi con le braccia distese ad altezza spalle. A questo punto, sollevate le ginocchia e iniziate l’esercizio, piegando le braccia e avvicinando il tronco al terreno. Per non irrigidire il collo, guardate il pavimento e non davanti a voi. In pratica, testa, schiena e gambe devono essere perfettamente allineate in una immaginaria diagonale. Iniziate con 10 piegamenti.

BURPEE: diciamolo subito, è un esercizio particolarmente intenso, ma vale la pena di farlo perché è il “top”, in quanto contemporaneamente tonifica gambe, glutei, petto, schiena e braccia. Da solo già varrebbe un intero training. L’esecuzione si compone di quattro fasi distinte. Partite dalla posizione eretta con braccia lungo i fianchi e piedi a larghezza spalle e abbassatevi fino a raggiungere una posizione accosciata tipo squat, quindi appoggiate le mani sul pavimento altezza pettorali, tenendo le braccia vicine al corpo. Nella seconda fase, appoggiandovi sulle mani portate di scatto indietro le gambe in modo da raggiungere la posizione tipica di esecuzione dei push-up: le braccia sono distese, schiena e gambe in linea, piedi uniti ben puntati al suolo, sguardo rivolto verso il basso. Nella terza fase, dovete tornare velocemente alla posizione dello squat, raccogliendo le gambe al petto e staccando le mani dal suolo. Infine, nella quarta, tornate nella posizione eretta, effettuando un salto e slanciando le braccia verso l’alto. Iniziate con 8 ripetizioni.

Alessia Lo Re