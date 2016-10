crossfit per tonificare

A fare CrossFit si fatica. Tanto. E si suda. Tanto. Ma ci si tonifica, tantissimo. Siete pronte a mettervi in pista? Questa disciplina che si basa su esercizi a circuito metterà a dura prova la vostra tempra, ma i risultati si noteranno, eccome. Insieme a Paolo Kellermann, Personal Trainer a Milano presso GetFit di via Ravizza, abbiamo formulato per voi un planning di due workout brevi (20/30 minuti al massimo), ma incredibilmente intensi e completi.

Primo circuito: Tonificare tutti i muscoli in modo armonico

Vogatore. L’obiettivo è percorrere più di 500 metri al 60% di frequenza cardiaca massima (potete calcolare la frequenza cardiaca massima (FCM) sottraendo alla cifra di 220 la vostra età).

Air squat. Ruotate leggermente i piedi verso l’esterno e piegate le gambe come se doveste sedervi alzando le braccia, e rialzatevi. Attenzione a far mantenere alla colonna vertebrale le proprie curve fisiologiche.

Push up. Non sono altro che i classici piegamenti sulle braccia: abbassatevi finché le spalle non scendono oltre la linea dei gomiti. Se vi sembrano troppo faticosi, appoggiatevi sulle ginocchia e non sui piedi, per alleggerire il carico. Attenzione a mantenete bene il centraggio articolare.

Pull up con loop band. Sono le classiche trazioni alla sbarra, ma con l’utilizzo di un loop band (un elastico della resistenza) come sostegno.

Sit up. Partendo dalla posizione supina, alzate il busto fino ad arrivare alla posizione seduta, estendendo la colonna vertebrale e portando le braccia tese sopra la testa.

NOTA BENE: Ripetete il circuito partendo da 10 ripetizioni e scalando di volta in volta di due, facendo quindi gradualmente 10/8/6/4/2 ripetizioni.

Secondo circuito: Specifico per gambe, addome e glutei

Vogatore. L’obiettivo è percorrere più di 500 metri al 60% della frequenza cardiaca massima.

Deadlift con kettlebell. Tenete gambe aperte e piedi paralleli: con il kettlebell in mezzo alle gambe, piegatevi in avanti e sollevatelo facendo attenzione affinché il bacino non sia mai più in alto delle spalle. Riappoggiate poi il kettlebell a terra, ripetendo a ritroso il movimento precedente. Da eseguire in 10 ripetizioni.

Walking lunges. In camminata, eseguite affondi alternandoli a destra e sinistra e stando attenti a non piegare troppo il ginocchio della gamba avanti (la perpendicolare non deve superare quella del piede). Eseguite 10 ripetizioni per ogni gamba.

Plank. Appoggiate a terra piedi, gomiti e avambracci rimanendo dritti e sospesi in isometria per 30 secondi.

NOTA BENE: Il circuito è da eseguire in modalità AMRAP, ovvero da ripetere finché… riuscite!