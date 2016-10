La formula magica per dimagrire è sempre quella: alimentazione sana e attività fisica. Una scelta eccellente per raggiungere il vostro scopo è quello che si impone come top trend trend nel campo del fitness degli ultimi anni: il CrossFit.

Il ‘fitness d’elite’, come recita lo slogan, consiste in allenamenti brevi, ma ad alta intensità e che coinvolgano e rafforzino tutto il corpo. La routine (che poi di routine ha ben poco) prevede esercizi a corpo libero, sollevamento pesi e allenamento, cardio tutti in un’unica sessione, con un’infinità di esercizi che dovranno essere combinati più volte a settimana per allenamenti della durata di circa 30 minuti.

Nell’ottica del dimagrimento, questo genere di workout è consigliatissimo grazie alla sua alta intensità e alla possibilità non solo di bruciare grassi, ma anche di rafforzare notevolmente il corpo. Come ci spiega Paolo Kellermann, Personal Trainer GetFit di Via Ravizza di Milano: «Nel CrossFit valgono le stesse regole degli altri metodi di allenamento. La diminuzione percentuale di massa grassa è strettamente correlata all’aumento di massa muscolare, visto che nei muscoli risiedono le cellule addette all’ossidazione degli acidi grassi».

Tuttavia, è importante prestare attenzione ad alcuni step, per non commettere errori: «Allenamenti ad alta intensità che sfruttano carichi naturali o esterni effettuati da persone poco allenate possono portare a un’attivazione scorretta dei metabolismi energetici, senza permetterci di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ancora, non bisogna esagerare: allenamenti troppo frequenti, infatti, non rispettano i canoni della compensazione e non permettono al fisico di adattarsi».

Il consiglio, per chi vuole seguire un programma di dimagrimento con l’aiuto del CrossFit, è quello di affidarsi a mani esperte. Un personal trainer preparato che vi segua passo per passo può fare la differenza tra allenamenti efficaci, che fanno bene, e allenamenti controproducenti.