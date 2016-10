Scolpire il fisico con la boxe

L’arrivo dell’autunno segna il ritorno alla vecchia e cara routine, casa-ufficio-aperitivo-cena fuori e via dicendo, con una vita così è un attimo perdere di mira gli obiettivi e ritrovarsi con qualche chilo in più. È quindi fondamentale ripristinare i ritmi estivi per lo meno in fatto di fitness e attività fisica. Uno sport da praticare per mettersi in forma è la boxe e, non a caso, sono moltissime le persone, più o meno famose, che hanno scelto di indossare i guantoni per scolpire il proprio fisico.

Il pugilato o la boxe che dir si voglia è uno degli sport più antichi del mondo, ma è anche uno dei più completi, proprio perché praticando questa disciplina si sviluppano la coordinazione dei movimenti, soprattutto tra braccia e gambe e l’armonia muscolare. Inoltre non è assolutamente selettivo, quindi non temete magrolini, c’è posto anche per voi sul ring!

Parlando in termini di benefici, con la boxe si ha davvero l’imbarazzo della scelta: si bruciano i grassi, in 45 minuti di allenamento se ne vanno circa 500 calorie, ma non solo, si tonificano spalle, braccia, addominali, cosce e glutei; si migliorano forza e resistenza (dato che tra gli esercizi preparatori ci sono la corsa e il salto della corda), la circolazione sanguigna e le capacità respiratorie. E, ultimo ma non certo meno importante, si scarica lo stress accumulato. Capite perché lo chiamano sport completo?!

Per chi teme di salire sul ring e fronteggiarsi direttamente con un’altra persona, c’è sempre una valida alternativa, ossia la fit boxe, un vero e proprio corso di fitness, che riprende i movimenti della boxe e in genere delle arti marziali, ma in questo caso si eseguono utilizzando il sacco, in gruppo e con un sottofondo musicale fondamentale per dettare il ritmo. L’allenamento può prevedere anche il salto della corda, utilissimo per sfoggiare poi una pancia piatta perfetta!

Due giorni a settimana di allenamento sono sufficienti, e anche in questo caso, come nella boxe tradizionale, in un’ora di lezione si consumano dalle 300 alle 600 kcal, anche se come in tutti gli sport per avere gli effetti desiderati è importante l’attività sportiva ad una dieta sana ed equilibrata.

Per diverso tempo ho praticato la fit boxe, ma di recente, durante un weekend a tutto sport con Rebook a Parigi, ho avuto modo di cimentarmi nella boxe, quella con i guantoni e con l’avversario in carne e ossa, nel mio caso il campione del mondo Brahim Asloum e la campionessa olimpionica Sarah Ourahmoune. Un’esperienza a dir poco fantastica e “terapeutica”, un perfetto antistress e un buon strumento per accrescere l’autostima, provare per credere!