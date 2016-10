/ -























Sapevamo già che è una ex atleta e una grande appassionata di boxe e di recente abbiamo scoperto che Gigi Hadid sa usare le sue doti da puglie anche per difendersi da assalti a sorpresa per strada (come è successo durante la Milano Fashion Week, quando è stata aggredita dal blogger ucraino fuori da una sfilata). A distanza di poche settimane dal quell’incidente, la top model torna a vestire i panni di boxeur ma questa volta per mettere a tappeto le smanie di perfezione, i giudizi degli altri e la negatività che circonda le donne nella campagna Reebok #PerfectNever.

Una testimonial “perfetta”: solo un anno fa, durante la Milano Fashion Week del 2015, la top aveva dovuto difendere il suo corpo dalle critiche social che l’accusavano di essere troppo formosa per le passerelle, diventando una nuova portavoce contro il cosiddetto “body shaming”. In un anno è diventata la top più richiesta e ora presta il suo volto e il suo corpo atletico a Reebok e al suo messaggio: l’imperfezione è la vera bellezza e l’attività fisica aiuta a liberarsi dalle critiche di chi ti vuole perfetta e godere dei benefici di una vita attiva e sportiva. Per essere la versione migliore di sé, accettando e valorizzando le proprie imperfezioni (guarda nella gallery sotto gli allenamenti social delle star).

/ -































































“L’allenamento non è solo fisico per me. É anche mentale. Mi aiuta ad allontanare tutta la confusione che ho in testa. È l’unico momento di pace per la mia mente”, racconta Gigi Hadid.“Ai tempi in cui ero un’atleta professionista ero così concentrata sul raggiungimento della perfezione che i miei allenatori avevano dovuto imperdirmi di partecipare alle gare. Non facebo altro che concetrarmi sui miei errori, innescando così altri passi falsi in un effetto domino inarrestabile. Fin quando non ho imparato a cambiare approccio, cambiare focus. I miei errori e le mie imperfezioni sono diventate la mia più grande motivazione”.



Stay tuned: #BeHuman, #NeverPerfect.