Sport: quale praticano le star nel 2016

Se il mese di settembre è fatto per provare nuove palestre e corsi, ottobre è il mese della call too action. Insomma, niente più scuse. Con l’autunno praticare sport è d’obbligo. E le ragioni sono tante: per tenersi in forma, per il cuore e per la salute, per passione, per una dose di buonumore, per staccare la spina dopo il lavoro, per sentirsi meglio e più belle.

Sport come stile di vita e come sinonimo di healthy. Mantra che ha conquistato molte celebrities che, potendo avere i personal trainer migliori del mondo, sono sempre un passo avanti in fatto di trend. Cosa praticano? Basta dare uno sguardo al loro profilo Instagram per avere un quadro generale delle tendenze fitness del 2016. Facciamo un ripasso:

Functional Training: ovvero l’allenamento funzionale che punta a sviluppare forza, resistenza e potenza di tutto il corpo, migliorandone la forma fisica in generale. Come? Con attività cardio, bilancieri, pedane, palle e kettlebell.

Body Weight Training: il workout che sfrutta il proprio peso corporeo come resistenza. Dal Trx agli esercizi a corpo libero a suon di squat e affondi delle modelle di Victoria’s Secret.



Barre: in Italia è stato appena lanciato da Virgin Active, è un training amato da star come l’attrice Emma Roberts, che combina i movimenti della danza classa eseguiti alla sbarra, con pilates e stretching. Un mix di grazia e workout duro e puro, il tutto mantenendo la frequenza cardiaca nella zona brucia grassi. Fa bene al lato b, alla postura e ridisegna tutta la silhouette.

Soul cycling e attività mindfulness: l’indoor spinning praticato da Lea Michele e Jessica Alba. 45 minuti di “cardio e mente” per lasciarsi andare. Oppure Hot Yoga, che prevede di di alternare 26 pose dinamiche, dette asana, intervallate da esercizi respiratori tipici del pranayama in un ambiente con temperatura a 40 gradi. Il corpo si purifica dalle tossine, stimola il metabolismo e aiuta a bruciare i grassi. Ma tutti gli organi del corpo risentono dei benefici di questo tipo di yoga che migliora il sistema digestivo, respiratorio, endocrino e linfatico. Il fitness punta sempre di più verso un benessere che parte da dentro.

La boxe applicata al fitness: La top model Adriana Lima docet. Una delle tendenze 2016 è declinare discipline tradizionali in sport modella corpo. Come la Kickboxing, che è unisce gli esercizi tradizionali della boxe come pugni e calci a sacco con movimenti presi da arti maziali e l’Aeroboxe, che consiste nella ripetizione di colpi sia di braccia sia di gambe con un potete lavoro cardiovascolare.

La corsa: di tutti e per tutti. Bastano un paio di scarpe da ginnastica e si può correre ovunque. Ognuno al suo ritmo, per una continua sfida con se stessi. Il cuore diventa più forte e le gambe si asciugano.