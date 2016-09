Tabata: allenamento completo in poco tempo

L’allenamento Tabata nasce da alcuni studi svolti nel 1996 dal dr. Izumi Tabata, mentre stava cercando di scoprire, insieme alla sua equipe giapponese, i tipi di allenamento più adatti a migliorare il condizionamento aerobico e anaerobico degli atleti.

Che cos’è? Il Tabata training è una variante estrema dell’IT, Interval Training, un tipo di esercizio fisico discontinuo caratterizzato da una successione ad alta e bassa intensità. Questo tipo di allenamento è adatto a persone già allenate. La variante fitness adatta anche a non esperti con un buono stato di allenamento consiste nell’alternare 20 secondi di esercizio alla velocità massima fisicamente raggiungibile, a 10 secondi di pausa, per circa 7-8 ripetizioni; facendo un veloce calcolo, sono 4 minuti da ripetere per 5 diversi esercizi, arrivando a soli 20 minuti, ma con un’efficacia di gran lunga superiore a lunghi cicli di esercizi. Non ci credete?

Il protocollo Tabata ha dimostrato di produrre, in sole sei settimane, benefici enormi sulle capacità fisiche del corpo, sia aerobiche che anaerobiche, incrementando le capacità di accumulare debito di ossigeno. È spesso proposto come efficace metodo di dimagrimento e miglioramento del metabolismo in quanto il dispendio energetico totale è più elevato in proporzione all’intensità dell’esercizio; pensate che continuerete a bruciare kcal nelle 24 ore successive al workout!

Utilizzando al massimo le capacità fisiche, il protocollo prevede di portare la frequenza cardiaca al livello estremo sostenibile; le pause di 10 secondi sono funzionali a riprendere fiato e smaltire parzialmente l’acido lattico prodotto. Il debito di ossigeno si protrae anche al termine dell’allenamento, con conseguenti benefici sul condizionamento atletico.

Qualche consiglio pratico: cercate le playlist musicali Tabata che vi suddividano già il tempo in 20-10’’ e vi diano la giusta carica; scaldatevi prima di iniziare e svolgete esercizi che si basano su grandi gruppi muscolari (squat, jump squat, burpees, skip, piegamenti); fate dello stretching finale.

Provate i Tabata presenti nella mia guida #perfectbodybook scaricabile gratis sul mio sito www.cassyfed.com.