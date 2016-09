Obiettivo pancia piatta con crossfit e pilates

Scopriamo come ottenere addominali invidiabili grazie a queste discipline

Pancia piatta e addominali scolpiti: sono o non sono il sogno di tutte? La buona notizia è che con il giusto allenamento potrebbero smettere di essere solo fantasia e diventare realtà. Come? Iniziando a praticare due discipline miracolose in questo campo: il pilates e il crossfit.

Ne avrete sicuramente già sentito parlare, e magari qualcuna di voi già si è cimentata in una di queste due attività, ma scopriamo meglio cosa sono, come agiscono sul nostro corpo e soprattutto quali benefici possiamo ricavarne!

Il pilates è una disciplina che unisce pratiche orientali, tecniche di respirazione ed esercizi che coinvolgono tutte le fasce muscolari del corpo, in particolar modo quelle della zona addominale. Poiché richiede molta concentrazione e costanza, i risultati che si ottengono non solo tonificano e definiscono il corpo, ma hanno effetti positivi anche sulla mente, tanto che il pilates è famoso anche per i benefici che apporta a livello psicologico.

Per quanto riguarda l’obiettivo pancia piatta, con il pilates gli addominali vengono fortificati grazie ad esercizi specifici che, essendo uniti ad una respirazione lenta e controllata, permettono di ottenere i risultati tanto sperati. Inoltre, poiché ci si allena quasi interamente a corpo libero, la massa muscolare non aumenta, bensì si allunga e si tonifica.

Il crossfit, invece, è un tipo di allenamento molto strong, che unisce una serie di movimenti ad alta intensità con l’obiettivo di tonificare l’intera muscolatura. Dal momento che è un mix di cardio, corpo libero e sollevamento pesi, agisce sulla zona addominale con un doppio beneficio: riduce il grasso (potete dire addio agli odiati “rotolini”) e al tempo stesso tonifica e scolpisce.

Bisogna comunque avere una certa preparazione fisica per affrontare questa disciplina, poiché richiede forza fisica e un buon allenamento.

Ottenere dei risultati non è quindi una missione impossibile: tutto ciò che occorre è dedizione, impegno e un pizzico di forza di volontà. Questi tipi di attività fisica, unite ad un’alimentazione sana, vi permetteranno di sfoggiare un invidiabile bikini body la prossima estate!