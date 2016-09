Gigi Hadid: donne difendetevi

/ -









































Nella newsletter femminista di Lena Dunham e Jenni Konner, Lenny, Gigi Hadid ha dichiarato che quando si è vista afferrare da uno sconosciuto ha avuto un solo pensiero: «Devo uscire da questa situazione». Ma la sua lucidità in quel momento non è stata solo merito della genetica. «Ho giocato a pallavolo e il mio allenatore mi parlava della memoria dei muscoli. Quando ho iniziato boxe due anni fa, me ne sono ricordata. Prima dell’aggressione non mi sono mai trovata in una situazione che mi obbligasse a combattere, ma la mia rezione è stata istintiva. Non avevo scelta. Sono una che lotta. Mi sono sentita in pericolo e avevo ogni diritto di difendermi. Vorrei che le donne guardassero quel video sapendo che anche loro hanno il diritto di difendersi».

E allora perché per una volta non prendere una modella come role model? «Praticare difesa personale è importante, solo così nei momenti di pericolo la tua risposta naturale non sarà quella di congelare, ma di reagire ricorrendo alla memoria dei tuoi muscoli. La sicurezza nella tua abilità a difenderti viene dall’educarti a farlo».

E continua «Mia mamma mi ha insegnato il potere del mio istinto sin da bambina. Mi ha sempre detto “Stai attenta a chi intorno a te non ti fa sentire a tuo agio”».

Rivolgendosi a chi l’ha accusata perché il suo non è stato esattamente un model’s behaviour scrive: «Che cosa avresti detto di fare a tua figlia nella stessa situazione?».

Gigi siamo d’accordo con te. Fossimo tutte così veloci e allenate a sgomitare come hai fatto tu, ci sentiremmo più sicure di girare da sole per strada la sera tardi. La lezione che ci hai insegnato è che dovremmo tutte investire il nostro tempo in un corso di difesa personale. Per fare affidamento sulla nostra body guard incorporata e non sugli altri.



