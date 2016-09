In tantissimi sulla mia pagina Facebook Alice Cerea mi avete chiesto se è davvero possibile allenarsi a casa. Mi avete chiesto consigli, esercizi ed idee utili ed oggi ho deciso di riunire tutte queste dritte qui, in un’unica guida da salvare e conservare.

Questa guida vuole essere uno spunto utile per l’allenamento a casa. Ho diviso tutto in semplici step da salvare e memorizzare.

Fase 1: preparazione. Prima di tutto stabilisci quali saranno i giorni in cui ti allenerai, consiglio un minimo di 2 giorni settimanali, la cosa migliore sarebbe dedicare 15 minuti tutti i giorni al movimento fisico. Allenarsi a casa non prevede nessun personal trainer, ci siete soltanto voi e la vostra forza di volontà, e può sembrare difficile, vero?

Niente paura, all’inizio puo’ risultare complicato, ma io ho trovato il personal trainer digitale migliore di sempre. Prendi lo smartphone, scarica Runtastic Results e persnalizza il tuo piano di allenamento, tutto sarà super semplice (qui trovi tutti i dettagli).

Dopo la fase di preparazione mentale è ora di preparare il nostro corpo, il riscaldamento è fondamentale! Prova con 10 minuti di stretching oppure, se ne hai la possibilità, fai una passeggiata a passo sostenuto per almeno 15 minuti.

Fase 2: pesistica e attrezzi. Per allenarsi a casa non sono fondamentali gli attrezzi, puoi benissimo allenarti senza di loro, sfruttando il peso del tuo corpo negli esercizi a corpo libero.

Preferisci gli attrezzi? Il giusto rapporto tra qualità e prezzo lo trovi da Decathlon. Io ne sono praticamente dipendente, ogni sabato mattina, prima della mia corsa, passo in store e mi lascio consigliare dagli esperti e, inevitabilmente, un nuovo accessorio per l’allenamento viene a casa con me. Questa settimana è stata la volta della sacca da 15 kg che vedete qui sotto in foto, per gli squat è fenomenale!

Fase 3: muovi quel … fondoschiena! Nella fase 3 l’importante è solo una cosa: muoversi, sudare e sorridere! Gli esercizi da seguire sono infiniti, nella sezione fitness del mio blog trovi tantissimi consigli utili mentre qui sotto trovi un video tutorial utilissimo per rassodare il lato b.

Fase 4: reintegra e sciogli i muscoli. Dopo l’allenamento è fondamentale reintegrare i liquidi persi. Se durante l’allenamento hai optato per l’acqua, a fine esercizio concediti una bevanda energetica, una sorta di piccolo premio (sono davvero buonissime!). Da Decathlon ne trovi di diversi gusti, mentre il più vasto assortimento di sempre è firmato Myprotein, io le adoro!

Spero che questi consigli per allenarsi a casa ti siano stati utili, per qualsiasi dubbio o domanda ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea mentre qui trovi tantissimi consigli per imparare come dimagrire mangiando.