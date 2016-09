Il nuovo training? Un mix di tonificazione e ritmi brasiliani

A passo di danza allenarsi è più divertente. Sayonara Motta, master trainer di Nike, durante la fitness session organizzata con la super top brasiliana Izabel Goulart durante la Fashion Week, ha messo a punto un training a base di tonificazione e movimenti che simulano la samba.

Una tendenza-novità da fare quest’autunno per bruciare dalle 350 alle 450 calorie in un’ora. Il tutto con ritmi musicali che conquistano e simulano la performance.

Il training è un mix di mobilità, forza e resistenza, che potete trovare anche nell’app Nike + Training Club. Si inizia con esercizi di stretching dinamico per alzare la temperatura e allungare muscoli e articolazioni, dai saltelli agli slanci in avanti, ai kick laterali. Poi si passa alla parte più ginnica, con esercizi atletici rubati ai ritmi brasiliani: carioca e tapioca, per terminare in un tradizionale squat.

La forza, che prevede piegamenti e affondi lenti per migliorare la potenza, è seguita da un’altra parte metabolica che si ispira ai movimenti della Capoeira. Si conclude con lo stretching statico e gli esercizi di mobilità.

Un allenamento che rende più fluide le articolazioni, migliora forza, resistenza e accelera il metabolismo anche a riposo. Ma soprattutto che ridisegna la silhouette facendovi dimenticare di essere in palestra.