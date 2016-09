Arnica: proprietà e benefici di una pianta che agisce su corpo e psiche

Viene definita comunemente erba delle cadute ed è una delle soluzioni naturali più utilizzate per risolvere contusioni, distorsioni e “ammaccature”. L’Arnica montana, pianta dai fiori giallo-arancione e dal profumo intenso, è infatti nota per le preziose proprietà che la rendono efficace in vari ambiti della salute. Sebbene sia velenosa se ingerita, i suoi fiori contengono oli essenziali dalle proprietà medicinali, usate sia in fitoterapia che in omeopatia.

Poiché tossica, Arnica montana in fitoterapia può essere usata solo esternamente sulla pelle integra, mentre in omeopatia la tintura madre estratta dalla pianta (dopo opportune diluizioni e dinamizzazioni) è usata per via interna, sotto forma di granuli e globuli omeopatici.

Molteplici gli usi che se ne possono fare, per affrontare problemi e disturbi sul fronte fisico ma anche per lenire malesseri di tipo psicologico. Ecco qualche esempio.

NELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: contusioni, traumi localizzati, dolori articolari

Esistono creme o gel a base di arnica montana, formulati per essere applicati localmente, sulla pelle integra, con l’obiettivo di calmare dolori, impedire o limitare la formazione di ematomi e accelerarne il riassorbimento.

Si rivelano molto utili, pertanto, in caso di contusioni, distorsioni, dolori artrosici e a seguito di fratture, poiché l’Arnica è anche un potente analgesico, con una forte azione protettiva nei confronti dei capillari.

Ideale per risolvere la stanchezza muscolare diffusa e i dolori muscolari da sforzo, gli unguenti a base di arnica possono essere applicati anche preventivamente in vista di un’attività sportiva intensa o prolungata.

SUL FRONTE PSICOFISICO: insonnia da affaticamento, traumi da parto, stress emotivi

Indicata anche nei casi di insonnia da stress e affaticamento, Arnica montana è un rimedio omeopatico adatto per affrontare traumi psicologici di natura affettiva, ansie, paure ed emozioni intense in generale.

In più, è il medicinale omeopatico per eccellenza indicato nei traumatismi legati al parto, oltre a essere uno dei più prescritti per il travaglio e durante il post partum: può infatti prevenire le emorragie e migliorare il recupero generale.

L’Arnica montana, diffusa nelle zone montuose dell’Europa e dell’America, nonché nei prati ad Alta quota di Alpi e Appennini, è una pianta protetta, poiché sempre più rara. Proprio per evitarne l’estinzione, diverse aziende che si occupano di salute hanno intrapreso alcune iniziative per preservarla, come nel caso della francese Boiron, specializzata in produzioni omeopatiche, la quale ha recentemente predisposto che ogni pianta venga raccolta manualmente da botanici esperti, attenti a lasciarne il rizoma nel terreno, così da garantire la presenza della specie alle generazioni future.