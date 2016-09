Se dopo le vacanze il vostro addome tende a essere molle, rilassato e gonfio, è il caso di non aspettare il cotechino di Natale e di mettersi subito in riga con esercizi ad hoc. L’obiettivo? Recuperare un ‘vitino da vespa’ a prova di tubini e wrap dress da ultimo dell’anno. Yoga e Pilates possono venirci in aiuto con pratiche quotidiane molto efficaci e utili per rimodellare la silhouette.

Vediamo insieme tre esercizi ottimi per il punto vita:

Posizione della barca. Questa posizione yoga è il top per tonificare addome e dorso. Non è semplicissima, ma con un po’ di pratica e allenamento diventerà un gioco da ragazzi. Partite in posizione supina sul tappetino con le braccia tese lungo il corpo; mentre inspirate, alzate le braccia e staccate la schiena dal suolo sollevandovi, mentre nel frattempo piegate le gambe facendo scivolare i piedi verso di voi. Quando espirate, staccate i piedi dal pavimento e distendete le gambe verso l’alto rimanendo in equilibrio (vedi foto). Mantenete la posizione qualche secondo e poi tornate gradualmente alla posizione di partenza. Ripetete quattro o cinque volte.

Roll Up. Questo è un esercizio di pilates specifico per l’addome, meno impegnativo del precedente, ma ugualmente efficace. Dalla posizione supina, alzate le braccia verso l’alto e inspirate; mentre espirate, portate le mani in avanti verso le gambe. Contemporaneamente, alzate testa e poi schiena dal tappetino fino a che le vostre mani saranno ad altezza parallela rispetto alle vostre caviglie. Mantenete la posizione per qualche secondo e poi tornate alla posizione di partenza. Fate almeno cinque ripetizioni.

Saw. Questo esercizio di pilates vi renderà più elastiche, migliorerà la mobilità della schiena e tonificherà i fianchi. Partite da posizione seduta con gambe distese, allargate lentamente le gambe e sollevate le braccia lateralmente fino a raggiungere l’altezza delle vostre spalle. Ora inspirate e poi, mentre espirate, ruotate e flettete il busto e andate a toccare il piede destro con il braccio sinistro. Mantenete la posizione per qualche secondo, poi tornate lentamente in posizione di partenza e ripetete il procedimento con il braccio destro e il piede sinistro. Ripetete l’esercizio per cinque volte (vedi foto a destra).