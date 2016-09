8 modi per trovare la motivazione ad allenarsi

Durante le vacanze estive probabilmente molte di voi si saranno lasciate andare a qualche sgarro, aperitivi, cene e poco allenamento.

Ahimè io torno sempre con qualche chiletto di troppo e particolarmente pigra.

È proprio a settembre che vale la pena porvi obiettivi a lungo termine, per voi stesse e per il vostro fisico.

Ecco otto consigli per arrivare perfettamente in forma alla prossima prova costume.

Primo fra tutti, ponetevi un obiettivo finale: che sia dimagrire oppure aumentare la massa muscolare o ancora diventare più forti, focalizzatevi su ciò che volete raggiungere e ricordatevi ogni giorno che vi state impegnando per fare qualcosa che davvero vi interessa. Poi fissate obiettivi intermedi: il risultato finale non è mai semplice da raggiungere, quindi ponetevi degli step intermedi nel medio periodo per gratificarvi e non perdere mai la motivazione. Per esempio se volete dimagrire, il vostro obbiettivo intermedio potrebbe essere mezza taglia di jeans in meno.

Al raggiungimento degli obiettivi intermedi premiatevi: che sia con una nuova maglietta per la palestra oppure con una cena o un bicchiere di vino in più, siate soddisfatte di voi e pensate che l’obiettivo finale è sempre più vicino.

Non demoralizzatevi se non riuscite a raggiungere subito i risultati sperati; forse siete state un po’ severe nel porveli, oppure possono essere incorsi fattori esterni che non vi hanno permesso di allenarvi nel modo giusto. Non importa, con tenacia, ce la farete.

Prendete nota dei vostri allenamenti e di tutti i piccoli miglioramenti, anche con delle foto a figura intera; questo vi aiuterà a vedere anche i dettagli. Non fissatevi troppo però!

Importantissimo! Divertitevi! L’allenamento non è solo fatica, ma è anche divertimento e scarico dello stress; quando vi rendete conto che vi state annoiando variate le attività, provate nuovi corsi e nuove discipline.



Guardate chi è più allenato di voi e idealmente ha raggiunto il vostro obbiettivo finale e prendete esempio! La motivazione è contagiosa: “Se ce l’ha fatta lei, posso farcela anche io!”. Nulla è impossibile se ci credete!

Infine ricordatevi ancora e ancora l’obbiettivo finale e non perdetelo mai di vista.

Applicate tutto ciò anche alla vita quotidiana e non dite mai “non ce la faccio”; non ascoltate nemmeno chi non vi stimola e vi abbatte. Potete fare tutto quello che volete e non solo in palestra.

P.s. Non smettete di porvi obiettivi una volta raggiunto quello iniziale; la motivazione e l’impegno nel migliorarsi sono la carica della vita!