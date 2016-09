DeejayTen Milano ecco come arrivare preparati

La DeejayTen di Milano, una corsa di 10km organizzata da Radio Deejay in collaborazione con Nike, che quest’anno avrà luogo il 9 ottobre per le vie di Milano. L’ho sempre guardata da lontano perché per me, atleta della domenica, 10km sono tanti. Quest’anno però ho accettato la sfida, prima di tutto con me stessa, e ho deciso di provare a correrli tutti i 10km. Ho accettato perché alle sfide io, infondo, non so dire di no, perché correre mi piace e perché Nike ha messo a disposizione di chi si iscrive alla DeejayTen un Personal Pacer per avere consigli sull’allenamento da seguire prima della corsa e che ci prenderà per mano nel giorno della corsa per aiutarci ad arrivare fino alla fine o (se siete più brave di me) a migliorare il vostro tempo e a superare i vostri limiti.

Ecco allora come fare: basta andare online e cliccare sul sito della Nike QUI, indicare il proprio obiettivo di corsa e scegliere il proprio personal pacer. Al nike store di Piazza Gae Aulenti è presente un desk apposito dove potersi iscrivere alla run del 9 ottobre e tecnici Nike vi guideranno nell’iscrizione, nella scelta dell’attrezzatura più adatta a voi e vi daranno consigli di allenamento su misura in base alle vostre caratteristiche e ai vostri obiettivi.

La scelta della scarpa – care amiche fashioniste che, come me, l’avete sempre orientata in funzione di forme, colori e in base a quanto vi slancia la gamba – è davvero importante e determina l’andamento della vostra corsa. Nello store Nike di Piazza Gae Aulenti è possibile richiedere un test per trovare la scarpa adatta a voi. Il test è semplicissimo e basato sul modo in cui appoggiate il piede quando camminate o quando correte. Io ad esempio, ho scoperto di avere la tendenza ad appoggiare il piede verso l’interno, quindi dovrò usare un modello di scarpa che aiuta a contrastare questa tendenza.

Seguite la mia strada verso i 10km della DeejayTen sui social con #CihcRunning e spero di vedervi il 9 ottobre, e chissà, riuscirò ad arrivare alla fine?