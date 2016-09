Rubagli la bici, donna: pedalare non è mai stato più chic

Le donne eleganti vanno in bici, le tamarre in motorino. O si dice scooter?

Fateci caso. Hanno molto stile. Di solito portano jeans o gonne a ruota, mai minigonne. Tacchi a spillo, con la zeppa, flat, sneakers. Ma il tutto è ben abbinato e chissà perché. Le più oltranziste scelgono anche caschi total black o disegnati da super designer e realizzati a mano. Le borse sono messenger, tracolle e/o da postino. Niente tracolline corte, per carità. Pedalano soprattutto in città e rispetto al 2010 in Italia sono cresciute del 19,4%, ha fatto sapere Confartigianato. Almeno nel bike-to-work: cioè usano la bicicletta come mezzo di trasporto per raggiungere il loro posto di lavoro e, in tutto, sono 370mila, 3mila in meno degli uomini. Insomma, siamo tante, non lo sapevate?

Solo che, diversamente dagli uomini, non abbiamo sviluppato un’ossessione per la bicicletta. Pare che esistano neo-bikers che trascorrono ore ed ore e weekend interi con i ciclisti aderenti perennemente addosso. Questo dopo aver rubato a fidanzate/mogli/amanti il rasoio per depilarsi i polpacci, tra l’altro. Perché «Bike is the new golf», strombazzano in rete. Pedalare è il nuovo golf.

1 È ecologico

Con la campagna Bike2work la European Cyclists Federation ha calcolato che oltre 290mila ciclisti urbani, il 76% in più rispetto alle previsioni, hanno macinato 50 milioni di km, 1.250 volte l’Equatore: il che, oltre a rendere tutti felici, ha anche prodotto un risparmio di 20.916 tonnellate di emissioni di CO2.

2 Fa dimagrire

In Italia si pedala soprattutto in città che superano i 50mila abitanti e la distanza media percorsa è di 3,6 chilometri coperti in 16 minuti. Che supera i 7 se abitate a Milano: sono quelli che faccio io tutti i giorni. No, non sono dimagrita. Ma, soprattutto, non sono ingrassata mangiando come di solito fa un lottatore di sumo. Il che significa che andare in bici, forse, ti tiene anche in forma.

3 E risparmiare

Nel senso che i 3,6 chilometri di cui sopra fanno accantonare 700 euro l’anno tra carburante e manutenzione dell’auto.

4 È chic

Vedi Grace Kelly: nel 1954 se ne andava in giro in bici, veletta e décolleté e guardate che cartolina immortale. Però anche Hilary Rhoda, top model di 29 anni, ha un gran senso dello stile. O no?

5 Esistono bici bellissime

Non è un caso se Confartigianato segnala che l’Italia è il terzo produttore mondiale nel settore. Per dire. Nel 2015 abbiamo esportato bici per un valore totale di 617 milioni di euro. Ai francesi le nostre piacciono di più di tutte le altre e hanno speso 100 milioni di euro per averne una Made in Italy: infatti il loro è il nostro primo mercato. Boom però anche nel Regno Unito (+17,8) e Usa (+10,1%). Per forza. I nostri artigiani fanno bici magnifiche, vedi quella qui sotto. La costruisce Cek, marchio artigianale bresciano delle due ruote. E i cerchi in faggio sono chicchissimi.

6 Però anche i giapponesi sono bravi

Quelli di Tokyobike, soprattutto. Hanno appena lanciato con Brooks England la limited edition della Mini Velo per festeggiare il 150esimo anniversario del celebre brand di selle. Dieci pezzi in tutto il mondo, numerati e rifiniti in rame realizzati da Osamu Fukuda, telaista giapponese con oltre 40 anni d’esperienza. Inseritela subito nella wishing list di Natale, dai.

7 Pedalare è un po’ come sciare

Per me è così: quando metto gli sci ai piedi o salgo sulla mia bici nera ogni cosa torna al suo posto. Perché pedalare mette in ordine i pensieri e ossigena il cervello, «la parte più importante dell’attrezzatura», come lo definì un giorno un anonimo appassionato di montagna.

8 Ai “rimorchiatori”

Notizia appena scoperta su un gruppo di Facebook che si chiama Non dateci rose ma bici: se vuoi fare colpo su una ciclista, proponi un giro in bici sui navigli. Ma sappi che non devi presentarti all’appuntamento, soprattutto il primo, con un’auto. Figurarsi un Suv: sarà un epic fail.