Test: qual è la tua tisana di Primavera?

Stanchezza, irritabilità, senso di pesantezza… Sono alcuni dei sintomi tipici del cambio di stagione. Non sempre vengono riconosciuti e affrontati adeguatamente, ma possono tutti essere alleviati con l’aiuto di rimedi naturali.

Qualche idea? Abbiamo individuato quattro esigenze specifiche da supportare con le tisane a base di erbe selezionate e miscelate ad hoc da Pompadour. Scoprile qui. E fai il test per scoprire quella più adatta a te!

Tisana Antiossidante

È un vero concentrato di benessere, grazie a ingredienti come le preziose bacche di goji e açaì, rosa canina, ibisco e alla vitamina C contenuta nella miscela. Per un’azione anti age, l’ideale è consumarla regolarmente 2-3 volte al giorno, associandola ad un’alimentazione equilibrata e a uno stile di vita sano.

Ingredienti: rosa canina, ibisco, foglie di arancio, mora, mela, succo di goji in polvere 3%, succo di açaì in polvere 3%, mirtillo nero, vitamina C, foglie di stevia.

My Detox Plan Box

Un valido aiuto per depurare l’organismo nell’arco di dieci giorni, grazie a un programma riequilibrante che prevede l’uso di 3 tisane diverse al giorno: Drenante, Linea Snella, Detox.

La Tisana Drenante contiene ingredienti quali la betulla e l’ononide spinosa, tradizionalmente noti per favorire il processo di diuresi e l’eliminazione dei liquidi in eccesso , oltre a erbe aromatiche 30% (solidago virga aurea 25%, menta piperita), equiseto 30%, foglie di betulla 25%, radice di ononide spinosa, radice di liquirizia.

La Tisana Linea Snella contiene il matè verde (55%), una pianta sudamericana, considerata dagli indios un rimedio naturale per combattere la fatica e ridurre il senso della fame. In più, erbe aromatiche 30% (menta piperita, verbena) e radice di liquirizia 15%.

La Tisana Detox, grazie a ortica, tè verde e tarassaco può svolgere una funzione drenante e depurativa, favorendo un generale senso di leggerezza e benessere. Contiene anche erbe aromatiche 59% (ortica 31%, melissa), rooibos, mate, tarassaco 7%, tè verde 7%, bacche di ginepro.

Tisana Rigenerante

Un ottimo rimedio naturale per ritrovare la carica e ripartire con nuova energia. I suoi punti di forza? Guaranà, ginseng e tè verde, che stimolano il benessere mentale e la concentrazione.

Ingredienti: menta crespa, melissa, menta piperita, cannella, tè verde 7%, noce di cola, guaranà 2%, fiori di sambuco, ginseng 1,5%.

Premium Tisana Serenità

Una composizione di erbe selezionate e miscelate per chi desidera ristabilire l’equilibrio mente-corpo, ritrovando un momento di pace e serenità. Il rooibos dalle qualità calmanti e la melissa rilassante, insieme all’anice, al luppolo, alle foglie di more dolci e ai fiori di loto, agiscono sinergicamente per aiutarci a ritrovare in modo naturale il nostro benessere. Con il gusto gradevolmente speziato della cannella e del cardamomo, la tisana è una bevanda rasserenante e gustosa.

Ingredienti: Rooibos (23%), melissa (18%), honeybush, anice, cannella, liquirizia, luppolo, foglie di more dolci, cardamomo, fiori di loto (2%).