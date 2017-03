Lo stress fa ingrassare?

L’espressione “comfort food” faceva intuire che stress e peso fossero collegati, ma ora lo conferma anche la scienza. Un nuovo studio pubblicato su “Obesity” ha dimostrato che i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, sono più alti nelle persone che hanno un girovita più largo e pesano di più. Lo studio ha analizzato ciocche di capelli di due centimetri, che corrispondono a due mesi di crescita, di 2.500 uomini e donne sopra i 54 anni per capire i livelli di stress a lungo termine.

Anche se non si può stabilire con esattezza se è una causa o un effetto, chi aveva più cortisolo e quindi uno stress cronico aveva anche problemi di sovrappeso. Il cortisolo infatti, oltre a regolare infiammazioni e pressione sanguigna, aiuta a mantenere costanti le riserve di zucchero nel sangue e dà l’energia necessaria per gestire le emergenze.

La colpa non è del comfort food, ma sostituirlo con qualcosa di altrettanto confortevole e meno calorico, come commedie e serie tv, di certo non guasta (leggi anche come scegliere gli ingredienti più giusti per il proprio stato d’animo e le alternativa salutari al comfort food). Se infatti cercare di perdere peso rende tristi, una nuova ricerca della Deakin University ha scoperto che seguire la dieta mediterranea – pane e farina integrali, legumi, frutta fresca, verdure, olio d’oliva e frutta secca – può aiutare le malattie mentali come la depressione: dopo 12 settimane i ricercatori hanno notato miglioramenti nei sintomi e nell’umore.

L’obiettivo non è quindi perdere peso, ma avere una dieta bilanciata. Come la ricerca forsennata dell’amore finisce per allontanarlo, così salire sempre sulla bilancia può essere il primo ostacolo al controllo del peso, per evitare che la forma fisica diventi essa stessa una fonte di stress, entrando in un circolo vizioso. A patto di mangiare bene, la vera soluzione è fregarsene.