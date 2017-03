Tutti i cibi che rendono felici

Il cibo fa bene non solo al corpo, ma anche all’umore. Molti alimenti oltre ad avere proprietà nutritive importanti per l’organismo hanno anche un effetto benefico su come ci sentiamo. Sicuri però di conoscere tutti i cibi che aiutano il buonumore e rendono più felici? Ecco un elenco dei principali alimenti e delle loro proprietà.

1) Cioccolato fondente

Ricco di antiossidanti favorisce il rilascio di endorfine, ormoni che danno la sensazione di buonumore, riduce lo stress e aiuta a combattere la depressione. Deve contenere almeno il 70% di cacao.

2) Banana

Alimento ad alto contenuto di potassio, questo frutto contiene anche elevate quantità di magnesio che è un rimedio naturale anti-stress.

3) Frutta secca

Mandorle, noci e nocciole contengono zinco e ferro che mantengono stabile l’umore e contrastano l’affaticamento mentale. Il loro contenuto di acidi grassi come l’omega3 aiuta invece a ridurre l’ansia.

4) Mirtilli e frutti di bosco

Attivano risposte positive nel cervello dando una sensazione di benessere grazie all’alto contenuto di antiossidanti, inoltre migliorano tono ed elasticità di vasi sanguigni favorendo il rilassamento.

5) Miele

Ha un effetto antidepressivo grazie al suo contenuto di quercitina, un antiossidante naturale con proprietà benefiche anti-infiammatorie, disintossicanti e di regolazione della vitamina E.

6) Spinaci

Vitamina C, sali minerali, magnesio e acido folico presenti nelle foglie degli spinaci ricaricano e rigenerano il corpo favorendo la produzione di serotonina, nota anche come ormone del buonumore e dopamina, regolatore del piacere.

7) Salmone

Oltre a contenere omega3 ha un alto contenuto di vitamina D, fondamentale per mantenere in salute le ossa e il cuore e stimolare la produzione di serotonina.

8) Cozze

Hanno elevate quantità di vitamina B12, selenio, zinco e iodio, quest’ultimo in particolare supporta la tiroide e aiuta a regolare non solo il peso, ma anche e il buonumore. Funzione simile viene svolta anche da Selenio e Zinco.

9) Uova

Ricche di vitamina B, iodio, zinco, acidi grassi e proteine, aiutano la memoria e regolano il buonumore, danno energia e riducono l’ansia.

10) Caffè

La caffeina ha un effetto stimolante e ha proprietà antidepressive, è consigliabile tuttavia non superare le 3 tazze al giorno e non deve essere decaffeinato.