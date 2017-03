Sette consigli per preparare insalate con stile

Belle da vedere e buone da mangiare. Sono le insalate pensate e realizzate da Amber Locke, blogger, food stylist e chef inglese che, dopo la scoperta del raw food, due anni fa, ha deciso di sperimentare la tendenza crudista non soltanto sulla propria tavola ma anche per creazione artistiche ispirate al cibo sano. Nasce così la sua “veg art”, nature morte realizzate sfruttando le simmetrie e i colori naturali dei vegetali che la chef immortala poi con la macchina fotografica e le cui stampe stanno già facendo il giro del mondo! Conosciuta in Rete come Raw Vegan Blonde, Amber ha raggiunto oltre 100mila seguaci su Instagram e conta, tra i suoi follower, anche lo chef britannico Jamie Olivier.

Le sue immagini mostrano un nuovo, delizioso modo di concepire i cibi crudi, con l’obiettivo di “mangiare bello”, all’insegna di ingredienti mixati con creatività, nel rispetto del gusto e del viver sano. Le insalate diventano così, non un semplice pasto leggero e veloce, ma un piatto robusto, delizioso, nutriente e appagante, grazie anche alle guarnizioni e ai condimenti che si decideranno di abbinare.

Alcune delle insalate più colorate, raffinate e gustose di Amber sono raccolte in un nuovo ricettario all’insegna del food design: Insalate + Ricette colorate e nutrienti con frutta e verdura di stagione (Edizioni Gribaudo, prezzo: 14,90 euro) raggruppa decine di piatti preparati e colorati dalla food stylist oltre a suggerimenti sugli ingredienti e su come tagliarli e a interi capitoli dedicati a condimenti e guarnizioni. Non solo: ogni ricetta è accompagnata da una spiegazione sugli ingredienti chiave e sui benefici per la salute, ed è completata da consigli per adattarla ai diversi gusti, diete e occasioni.

Vuoi anche i sette suggerimenti di Amber per preparare le insalate con un tocco stile? Eccoli:

1. Scegli prodotti freschi in base ai valori nutritivi ma anche al gusto, al colore, alla consistenza

e all’estetica.

2. Acquista prodotti il più possibile freschi e di buona qualità.

3. Controlla che gli ingredienti siano perfettamente asciutti, specialmente le insalate delicate,

perché la foglia umida non assorbe il condimento e ti troveresti con un’insalata fradicia.

4. Fai sì che in ogni forchettata ci siano diversi elementi: foglie d’insalata, ortaggi, erbe fresche,

pezzetti croccanti, elastici e sugosi, anche un pizzico di dolce (dalla frutta o dal condimento) per

un’armonica fusione di sapori e consistenze.

5. Le insalate con foglie più delicate si sposano meglio con un dressing fresco e leggero, mentre

quelle con foglie e ingredienti più robusti sopportano anche condimenti dal sapore più forte, più

pesanti, ricchi o cremosi.

6. Aggiungi il condimento poco alla volta, per evitare il rischio che l’insalata diventi fradicia. A

meno che non si tratti di un’insalata di cavoli, che è meglio condire in anticipo, condisci all’ultimo

momento

7. Rendine ancora più attraente l’aspetto con pochi tocchi finali.