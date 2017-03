Perfino tra le diete dimagranti, ci sono quelle più famose e quelle di cui in pochi hanno sentito parlare: la dieta della forchetta, per esempio, non è di certo la più popolare. Eppure, per chi ha pochi chili da perdere e, più che altro, vuole dare maggiore regolarità alla propria alimentazione, il regime ideato dall’imprenditore francese Ivan Gavriloff e dall’esperta di marketing Sophie Troff è l’ideale. Diventata prima un caso in Francia, la fork diet è stata poi sottoposta anche al controllo di medici e nutrizionisti e ne ha ottenuto il beneplacito, per cui può valere la pena conoscerla.

Perché la forchetta?

Il nome stesso della dieta, la spiega in parte: secondo uno dei due cardini di questo regime alimentare, si possono mangiare solo alimenti che possono essere introdotti con la forchetta, senza l’ausilio di altre posate. Niente paura, però: l’uso esclusivo della sola forchetta vale solo a cena.

Il principio della cronodieta

Il secondo cardine della dieta della forchetta spiega perché la prima regola vale solo a cena. Secondo il principio della cronodieta del nutrizionista Delabos – alla base di tutti i regimi alimentari sani e bilanciati, oltre che dimagranti – bisognerebbe nutrirsi secondo questo detto popolare: “Mangia a colazione come un re, a pranzo come un principe e a cena come un povero“.

Nella pratica

I due principi cardine della dieta della forchetta, in parole povere, seguono il naturale andamento del nostro metabolismo, che è più attivo al mattino e permette di trasformare le calorie introdotte in energia, e più lento alla sera, quando l’intero organismo rallenta fisiologicamente i vari processi. Mangiare a cena alimenti che necessitano della sola forchetta porta inevitabilmente a stare più leggeri e mangiare con calma, gustando ogni boccone e prestando più attenzione al raggiungimento del senso di sazietà.

Cosa mangiare e quando

Secondo le linee guida della dieta della forchetta, a colazione sono consentiti alimenti come latte, burro, yogurt, formaggio, uova, prosciutto, accompagnati da frutta e cereali integrali (ovviamente senza eccedere nelle quantità, anche se sono ammesse tutte le posate). A pranzo sono altamente consigliate zuppe e minestre di cereali e verdure, seguite dalla carne; è consentito perfino un dessert leggero come un sorbetto, un gelato alla frutta o un budino. Pizza, pasta, panini e patatine fritte sono consentiti, anche se naturalmente vanno consumati con molta moderazione, sia nella quantità che nella frequenza. Entro le 17 è consentito anche uno spuntino (anche a metà mattina): frutta, sorbetti light o un quadratino di cioccolato fondente. A cena, invece sono bandite tutte le posate tranne la forchetta, che è il criterio di scelta degli alimenti consentiti, cioè quelli che non prevedono altre posate, appunto. Si tratta di pesce, verdure, legumi, germogli e cous cous.